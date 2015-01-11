Афиша на 17, 18 и 19-ое декабря!

2 недели до Нового года и, похоже, мы дождались зимней погоды и снега! А это значит, что Новый год станет по-настоящему волшебным!

И в нашей афише уже тоже есть намёк на приближающиеся праздники!

Озёрск и его окрестности:

Все выходные: глк"Егоза

ВАЖНО: Уважаемые гости Егозы, на этой неделе мы начинаем работать в пятницу днем с 12:00! По пятницам действуют цены буднего дня. Для детей до 12 лет предусмотрены скидки до 50%!

Пятница: с 12:00 до 17:00 (основной и малый подъёмники и трасса "Спортивная" с 9 опоры), с 18:00 до 21:00 (вечернее катание, пока только на малом комплексе)

Суббота и воскресенье: с 10:00 до 17:00 (основной и малый подъёмники и трасса "Спортивная" с 9 опоры)

СПРАВКИ (и запись к инструкторам) ПО ТЕЛЕФОНУ +7 982 277 63 33

Также для Вас:

- Ski-сервис

- Прокат.

- Инструкторы.

- Мангальные зоны.

- Кафе.

- Камеры хранения.

На фото Вице-мисс Егоза 2021 - Леночка Поздеева фото Александр Добровольский

Пятница, 17-ое декабря

С 10 до 18.00, в субботу с 10 до 16.00, Городской музей (пр. Победы, 2)

Новая тематическая выставка «Теплые истории о чае», посвящённая этому чудесному напитку.

Посетителей ждут уникальные экспонаты и душевная атмосфера. На выставке вы сможете познакомиться с историей чая и чайными традициями разных народов. Подготовлены фото зоны, где можно почувствовать себя в среднеазиатской чайхане или у таёжного костра.

Расписание мероприятий:

18 декабря – чаепитие в китайском стиле

25 декабря – русские традиционные горячие напитки

15 января – чаепитие в среднеазиатском стиле

Все справки и запись на мастер-классы по телефону музея: 2-80-90

Также в Городском музее представлена фотовыставка озерского фотографа Валерия Ушакова.

18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

«Скупой» Жан-Батист Мольер

Комедия 12+

Скупость — корень всех зол. Это кропотливое искусство сделать богатство — убогим, власть и репутацию — позорными, жизнь – жалкою, смерть — страшною, а наследников – без вины неблагодарными.

Суббота, 18-ое декабря

11и 13.00 Театр кукол "Золотой петушок"

Спектакль «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», 5+

18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

«Скупой» Жан-Батист Мольер

Комедия 12+

Воскресенье, 19-ое декабря

11 и 13.00 Театр кукол "Золотой петушок"

"КУРОЧКА РЯБА" 3-5 лет (малый зал)

11.30 Шахматный клуб (пр.К.Маркса д.2, т.7-97-68)

Первенство Озерского городского округа по быстрым шахматам.

Контроль времени 10 минут + 5 секунд добавление на ход каждому участнику.

Регистрация участников с 11-00 до 11-20. Первый тур – 11-30.

12.00 ДК Пушкина, п.Татыш

Мы приглашаем вас возродить семейную традицию украшения новогодней елки поделками, изготовленными своими руками. Приготовьте сюрприз своим близким!

Цена билета: 150 рублей.

12.20 Парковка за управлением ПО «Маяк»

В ОЗЕРСКЕ ПРОЙДЕТ ФЛЕШМОБ «БОЛЬШАЯ АТОМНАЯ ЁЛКА»