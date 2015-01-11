Афиша на 17, 18 и 19-ое декабря!

2 недели до Нового года и, похоже, мы дождались зимней погоды и снега! А это значит, что Новый год станет по-настоящему волшебным!
И в нашей афише уже тоже есть намёк на приближающиеся праздники!
Озёрск и его окрестности:
Все выходные: глк"Егоза
ВАЖНО: Уважаемые гости Егозы, на этой неделе мы начинаем работать в пятницу днем с 12:00! По пятницам действуют цены буднего дня. Для детей до 12 лет предусмотрены скидки до 50%!
Пятница: с 12:00 до 17:00 (основной и малый подъёмники и трасса "Спортивная" с 9 опоры), с 18:00 до 21:00 (вечернее катание, пока только на малом комплексе)
Суббота и воскресенье: с 10:00 до 17:00 (основной и малый подъёмники и трасса "Спортивная" с 9 опоры)
СПРАВКИ (и запись к инструкторам) ПО ТЕЛЕФОНУ +7 982 277 63 33
Также для Вас:
- Ski-сервис
- Прокат.
- Инструкторы.
- Мангальные зоны.
- Кафе.
- Камеры хранения.
На фото Вице-мисс Егоза 2021 - Леночка Поздеева фото Александр Добровольский
Пятница, 17-ое декабря
С 10 до 18.00, в субботу с 10 до 16.00, Городской музей (пр. Победы, 2)
Новая тематическая выставка «Теплые истории о чае», посвящённая этому чудесному напитку.
Посетителей ждут уникальные экспонаты и душевная атмосфера. На выставке вы сможете познакомиться с историей чая и чайными традициями разных народов. Подготовлены фото зоны, где можно почувствовать себя в среднеазиатской чайхане или у таёжного костра.
Расписание мероприятий:
18 декабря – чаепитие в китайском стиле
25 декабря – русские традиционные горячие напитки
15 января – чаепитие в среднеазиатском стиле
Все справки и запись на мастер-классы по телефону музея: 2-80-90
Также в Городском музее представлена фотовыставка озерского фотографа Валерия Ушакова.
18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
«Скупой» Жан-Батист Мольер
Комедия 12+
Скупость — корень всех зол. Это кропотливое искусство сделать богатство — убогим, власть и репутацию — позорными, жизнь – жалкою, смерть — страшною, а наследников – без вины неблагодарными.
Суббота, 18-ое декабря
11и 13.00 Театр кукол "Золотой петушок"
Спектакль «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», 5+
18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
«Скупой» Жан-Батист Мольер
Комедия 12+
Воскресенье, 19-ое декабря
11 и 13.00 Театр кукол "Золотой петушок"
"КУРОЧКА РЯБА" 3-5 лет (малый зал)
11.30 Шахматный клуб (пр.К.Маркса д.2, т.7-97-68)
Первенство Озерского городского округа по быстрым шахматам.
Контроль времени 10 минут + 5 секунд добавление на ход каждому участнику.
Регистрация участников с 11-00 до 11-20. Первый тур – 11-30.
12.00 ДК Пушкина, п.Татыш
Мы приглашаем вас возродить семейную традицию украшения новогодней елки поделками, изготовленными своими руками. Приготовьте сюрприз своим близким!
Цена билета: 150 рублей.
12.20 Парковка за управлением ПО «Маяк»
В ОЗЕРСКЕ ПРОЙДЕТ ФЛЕШМОБ «БОЛЬШАЯ АТОМНАЯ ЁЛКА»