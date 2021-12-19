Как оплачивать коммунальные услуги в декабре

В связи с новогодними праздниками «Уралэнергосбыт» рекомендует оплатить начисления декабря заранее. Узнать сумму платежа можно в личном кабинете или приложении «Уралэнергосбыт».

В соответствии с законодательством коммунальные услуги необходимо оплачивать до 10 числа месяца, следующего за расчетным, то есть начисления декабря нужно оплатить до 10 января. Однако многие платежные агенты не работают в выходные дни. А в праздничной суете горожане попросту забывают про оплату услуг ЖКХ, поэтому гарантирующий поставщик рекомендует оплатить все начисления до нового года. Узнать сумму за декабрь можно в личном кабинете или мобильном приложении «Уралэнергосбыт». При передаче показаний программа автоматически произведет расчет с учетом задолженностей и переплат. Сумма начислений высветится на экране.

Клиентов, оплативших все начисления (включая начисления за декабрь) до 25 декабря, ждет приятный бонус – компания спишет пени за электроэнергию, начисленные за несвоевременную оплату в предыдущие периоды. Если абонент не пользуется мобильными сервисами, то для участия в данной акции достаточно будет продублировать оплату ноября.

Передать показания за декабрь компания рекомендует до 21 декабря.

Показания за электроэнергию принимаются:

- в личном кабинете или приложении «Уралэнергосбыт»;

- на сайте гарантирующего поставщика;

- по телефону- автоответчику 8(351) 214-71-14;

- через платежных агентов.

Также в компании обращают внимание, оплатить начисления за ноябрь лучше до 22 декабря. Оплата, произведенная позднее, не отразится в декабрьской квитанции. При задержке платежа более чем на 30 дней, начнут начисляться пени за каждый день просрочки. Во избежание лишних трат рекомендуется не затягивать с оплатой.

Оплатить электроэнергию без комиссии можно:

- в личном кабинете или мобильном приложении «Уралэнергосбыт» с любой банковской карты;

- через мобильное приложение или личный кабинет «Сбербанк Онлайн»;

- в офисах, банкоматах, терминалах и у платежных агентов Сбербанка.

Пресс-служба ООО «Уралэнергосбыт»

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/49382/