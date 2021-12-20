Ученик озерского лицея №39 побывал на губернаторской елке

18 декабря губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной поздравили с Новым годом юных южноуральцев, которые в этом году стали победителями и призерами областных, всероссийских и международных соревнований в разных сферах.

В резиденции губернатора для 53 детей в возрасте от 11 до 14 лет был устроен праздничный концерт с поздравлениями Деда Мороза и Снегурочки.

Озёрский городской округ на губернаторской елке представлял ученик 8 класса МБОУ «Лицей №39» Михаил Ворошилов, который в 2021 году получил специальное поощрение по итогам участия в региональном конкурсе победителей и призёров международных, всероссийских, областных олимпиад школьников по общеобразовательным предметам.

Алексей Текслер поздравил ребят:

- Дорогие ребята, я очень рад, что вы приехали с хорошим настроением. Я читал про ваши достижения: вы отлично учитесь, выигрываете олимпиады, занимаетесь творчеством и спортом. Вы большие молодцы! Мы все гордимся вами, вашими достижениями. Особые слова благодарности хотел сказать родителям: спасибо вам огромное. Дорогие ребята, я желаю вам новых успехов, чтобы у вас все получалось. Я уверен в будущем нашего региона, когда есть такие дети, как вы. С наступающим Новым годом!

Михаил Ворошилов поделился своими впечатлениями:

- Праздничная предновогодняя программа началась с экскурсии по интерактивному музею «Россия - моя история». Юных гостей распределили по группам. Я попал на экспозицию «Династия Рюриковичей». Из музея всех участников приёма на автобусах перевезли в резиденцию Губернатора. Родители находились в отдельном зале с огромным монитором, по которому наблюдали происходящее. На встрече с губернатором присутствовали только дети. Встречу вели актеры известного сериала «Молодежка». Поздравление и вручение подарков сопровождалось показом видеоролика про каждого участника. Конечно же, было и волнение, и радостные эмоции, и чувство гордости! Хочу поблагодарить родителей, учителей, лицей №39, без которых эта поездка не состоялась бы.

В прежние годы Алексей Текслер наряжал елку вместе с ребятами, которые сами смастерили игрушки, а в этот раз елку сделали мультимедийной: на неё проецировалось видео ребенка, где он рассказывал о своих достижениях. Таким образом, участники встречи смогли больше узнать друг о друге. Получилось увлекательно и необычно.

Информация и фото лицея №39.