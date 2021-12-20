В Детском парке Озерска состоялась презентация нового аттракциона

– Сегодня радостный день. Погода новогодняя, всё ближе каникулы, в эти дни должны случаться только хорошие добрые события. Сегодня как раз одно из таких событий, которое должно порадовать озерских детей. Для того, чтобы оно случилось поработали много взрослых людей. Я выражаю благодарность нашему социальному партнёру – это предприятие ГК «Росатом» национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами «НО РАО», в Москве его возглавляет Игорь Михайлович Игин. «Озерским» филиалом «НО РАО» руководит Игорь Михайлович Трухан. В ходе взаимодействия с филиалом мы всегда чувствуем доброе отношение и расположение по отношению к округу. Хочу также поблагодарить сотрудников и директора ПКиО, которые работают для маленьких и взрослых жителей округа, чтобы здесь всегда было радостно ярко и комфортно. Когда мы работаем все вместе у нас получаются хорошие добрые дела.
Два года назад администрация ПКиО Озерска обратилась в филиал «Озерский» «НО РАО» ГК «Росатом» с предложением поддержать социально-культурный проект. И в результате благотворительной помощи долгожданный аттракцион был приобретен. За благотворительную помощь в приобретении аттракциона для детей Озерского городского округа Евгений Щербаков вручил благодарственные письма руководителю филиала «Озерский» «НО РАО» Игорю Трухану и его заместителю Сергею Егорову.
– Я очень рад сегодня представлять здесь наше предприятие. Очень приятно, что под Новый год мы смогли организовать для всех озерских детей такой подарок. Этот паровозик напоминает нам и наше детство. Мы будем и в будущем помогать не только взрослые серьёзные проблемы, но и радовать маленьких жителей вашего округа, – отметил Игорь Трухан.
Директор ПКиО Луиза Белая обратила внимание всех гостей на то, что приятное событие проходит именно 21 числа 12 месяца 2021 года в 12 часов дня и это не случайное совпадением, а почти волшебство. Перед тем как новый паровозик совершил свой первый рейс с маленькими пассажирами, он был украшен новогодними шарами.
Паровозик «Весёлая радуга» начнёт радовать детвору в ближайшее время, гости Детского парка и ледового городка на пр. К. Маркса смогут на нём прокатиться во время новогодних праздничных дней.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа