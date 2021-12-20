В Озерске состоялось чествование спортсменов-ветеранов

20 декабря в ДК «Строитель» прошла встреча спортсменов-ветеранов, внесших большой вклад в победу сборной Озерского городского округа на Спартакиаде ветеранов труда и спорта Челябинской области.

Почетными грамотами президиума Совета ветеранов округа по представлению Управления по физической культуре и спорту администрации округа были награждены наиболее активные и успешные спортсмены-ветераны. Среди них: Китаева С.А., Сиротинина Л.В., Савельева Е.Г., Басилашвили В.В., Аллин В.И., Акиньков А.Н., Кутузова О.Б., Никитин Е.И., Коваленко С.А., Валегова Е.Ю., Медведева И.Н., Шошина И.Г., Васина Е.В., Золотарев О.Г., Боровиков К.С., Князев С.В., Иванова Л.Г., Кривенко В.Н., Евграфов А.Е., Зимин Л.Ю., Мельников А.М., Безрукова Н.А.

Собравшихся поздравили: исполняющий обязанности начальника управления по ФКиС Сергей Степанов, председатель Совета ветеранов ОГО Иван Гашев, председатель спортивной комиссии Совета ветеранов ОГО и главный судья городской спартакиады ветеранов «Здоровье» Корнеев А.А.

Мероприятие состоялось в преддверии Нового года. Хорошее настроение присутствующим создали участники творческих коллективов ДК «Строитель» - Ольга Мосякова, Валерий Нужин, Евгений Гилев, Татьяна Маркина, Георгий Кашков, Дмитрий Воронин и ведущая программы Наталья Меркулова.

Фото Владимира Беляева.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/49403/