Аномально большое количество снега выпало в Челябинской области

Среднее количество осадков, выпавших за сутки на территории Челябинской области, составило 15 см.

Снегопад на Южном Урале начался около 6 утра 21 декабря и закончился 1.30 22 декабря. В южных районах области также наблюдались осадки в виде ледяного дождя.

«Сегодня, 22 декабря, на дороги регионального значения вышли 200 единиц снегоуборочной техники. Проводится очистка покрытия дорог, обочин и остановочных комплексов от снега, противогололедная обработка», – добавили в ведомстве.

Напомним, что 21 декабря из-за сильного снегопада закрыли челябинский аэропорт. Взлетно-посадочную полосу очистили только ночью, и воздушную гавань открыли в 1.00. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

https://dostup1.ru/society/Anomalno-bolshoe-kolichestvo-snega-vypalo-v-Chelyabinskoy-oblasti_144979.html