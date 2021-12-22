2021-12-23YEKT05:00:00 | Новости Городские новости В Озерске открыли мемориальную доску в память об Александре Гапонове Доска была установлена на стене дома на проспекте Победы, где талантливый исполнитель, посвятивший себя родному городу и его культуре, прожил около двадцати лет. На церемонии открытия собрались родные, близкие, друзья и поклонники.

Торжественное открытие мемориальной доски состоялось в Озерске в среду, 22 декабря. У дома, где жил Александр Александрович, собрались его родные, друзья, поклонники и просто жители города.



– Александр Александрович, Сан Саныч, как называли знакомые и друзья этого замечательного человека, «золотой голос» Озёрска. Многие из здесь присутствующих знали его лично, помнят, какой это был отзывчивый человек, настоящий друг, товарищ. Памятная доска - это знак глубокого уважения и благодарности Александру Александровичу, чьи славные дела должны жить не только в сердцах родных и близких, должны быть увековечены и напоминать следующим поколениям жителей Озерска о тех людях, кто творил историю города, – отметил председатель Собрания депутатов округа Сергей Гергенрейдер.

На церемонии открытия мемориальной доски также выступили начальник управления культуры администрации Светлана Степанова, председатель Совета ветеранов округа Иван Гашев. Почтить память этого замечательного человека пришли, в том числе, депутат Собрания депутатов округа, директор реакторного завода «ФГУП «ПО «Маяк», где работал Александр Гапонов, Михаил Ядрышников, директор Культурно-досугового центра Виктор Кудревич.

Напомним, что в ноябре этого года Любовь Ивановна Гапонова обратилась в Собрание депутатов с предложением увековечить память ветерана атомной энергетики и промышленности Гапонова Александра Александровича с установкой мемориальной доски на доме №28 по пр. Победы. Депутатский корпус единогласно это предложение поддержал. Инициативу об увековечивании памяти Александра Гапонова также поддержали руководство реакторного завода ФГУП «ПО «Маяк», управление культуры администрации и коллектив Культурно-досугового центра.



– Я с трепетом и волнением ждала этого момента. В жизни Саши было много концертов и выступлений, на которых люди открывали ему свои сердца, а он открывал свою душу и отдавал свою положительную энергию. В зале на его концертах царила превосходная необыкновенная атмосфера. Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто помогал в установке этой мемориальной доски, в частности, друзьям Саши, с которыми он дружил со школьной скамьи. Для того, чтобы установить эту памятную доску потребовалось оформить много документов, обратиться в разные инстанции, но, куда бы я ни обращалась, везде ко мне относились очень доброжелательно, видимо, в память о Саше, которого многие знали и помнят. Я всем безмерно благодарна, спасибо вам большое, – сказала вдова Александра Гапонова Любовь Ивановна.

Автором мемориального портрета стал озерский художник Борис Очереднюк. Александр Александрович запечатлён улыбающимся и доброжелательным, именно таким, каким его помнят многие жители округа. На доске написано: «В этом доме с 1951г. по 1970г. жил талантливый певец Александр Александрович Гапонов, внесший большой вклад в развитие музыкальной культуры г. Озерска».

На церемонии открытия прозвучало много хороших слов в память о человеке, который 30 с лишним лет отдал градообразующему предприятию и полвека озерской сцене. В частности, выступили соратник по клубу «Таланты и поклонники» Юрий Кузнецов, руководитель женского академического хора ДК «Маяк» Наталья Токарова. Большинство выступающих неоднократно говорили о добросердечности Александра Александровича, отмечали, что фраза о том, что незаменимых людей нет, в этом случае не актуальна. Эта утрата невосполнима и всем, кто был знаком с ним, сегодня его сильно не хватает.

Справочно:

Александр Александрович Гапонов работал на ФГУП «ПО «Маяк» с 1983, проявлял способность к новаторству и рационализаторству, а также отличные организаторские способности, непосредственно участвовал в работах по модернизации изделий активной зоны РУ «Руслан» (1997 – 2004 гг.). Как солист эстрадного оркестра «Ровесник» и оркестра народных инструментов «Россияне» Александр Александрович внес значительный вклад в развитие городского самодеятельного искусства.

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие атомной отрасли он был отмечен грамотами и благодарностями, в 2000 году награжден знаком «Ветеран атомной энергетики и промышленности». За сохранение традиций самодеятельного художественного творчества и активное участие в культурной жизни округа был награжден почетной грамотой губернатора Челябинской области, благодарственным письмом Госкорпорации «Росатом».



Информация предоставлена: Торжественное открытие мемориальной доски состоялось в Озерске в среду, 22 декабря. У дома, где жил Александр Александрович, собрались его родные, друзья, поклонники и просто жители города.– отметил председатель Собрания депутатов округаНа церемонии открытия мемориальной доски также выступили начальник управления культуры администрации, председатель Совета ветеранов округа. Почтить память этого замечательного человека пришли, в том числе, депутат Собрания депутатов округа, директор реакторного завода «ФГУП «ПО «Маяк», где работал Александр Гапонов,, директор Культурно-досугового центраНапомним, что в ноябре этого годаобратилась в Собрание депутатов с предложением увековечить память ветерана атомной энергетики и промышленностис установкой мемориальной доски на доме №28 по пр. Победы. Депутатский корпус единогласно это предложение поддержал. Инициативу об увековечивании памятитакже поддержали руководство реакторного завода ФГУП «ПО «Маяк», управление культуры администрации и коллектив Культурно-досугового центра.– сказала вдова Александра Гапонова Любовь Ивановна.Автором мемориального портрета стал озерский художник. Александр Александрович запечатлён улыбающимся и доброжелательным, именно таким, каким его помнят многие жители округа. На доске написано: «В этом доме с 1951г. по 1970г. жил талантливый певец Александр Александрович Гапонов, внесший большой вклад в развитие музыкальной культуры г. Озерска».На церемонии открытия прозвучало много хороших слов в память о человеке, который 30 с лишним лет отдал градообразующему предприятию и полвека озерской сцене. В частности, выступили соратник по клубу «Таланты и поклонники», руководитель женского академического хора ДК «Маяк». Большинство выступающих неоднократно говорили о добросердечности Александра Александровича, отмечали, что фраза о том, что незаменимых людей нет, в этом случае не актуальна. Эта утрата невосполнима и всем, кто был знаком с ним, сегодня его сильно не хватает.Александр Александрович Гапонов работал на ФГУП «ПО «Маяк» с 1983, проявлял способность к новаторству и рационализаторству, а также отличные организаторские способности, непосредственно участвовал в работах по модернизации изделий активной зоны РУ «Руслан» (1997 – 2004 гг.). Как солист эстрадного оркестра «Ровесник» и оркестра народных инструментов «Россияне» Александр Александрович внес значительный вклад в развитие городского самодеятельного искусства.За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие атомной отрасли он был отмечен грамотами и благодарностями, в 2000 году награжден знаком «Ветеран атомной энергетики и промышленности». За сохранение традиций самодеятельного художественного творчества и активное участие в культурной жизни округа был награжден почетной грамотой губернатора Челябинской области, благодарственным письмом Госкорпорации «Росатом».Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-12-23YEKT05:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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