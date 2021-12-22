Гололед и 30-градусный мороз ожидаются в Челябинской области

Синоптики опубликовали прогноз погоды в Челябинской области на 24 декабря.

По данным Челябинского Гидрометцентра, температура воздуха днем составит минус 18-23 градуса, в низинах – минус 23-28 градусов. Будет облачно с прояснением, без существенных осадков, местами изморозь, на дорогах гололедица. Юго-западный, западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В ночь на 25 декабря прогнозируется похолодание до минус 33 градусов.

https://dostup1.ru/society/Gololed-i-30-gradusnyy-moroz-ozhidayutsya-v-Chelyabinskoy-oblasti_145075.html