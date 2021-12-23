2021-12-24YEKT11:00:00 | Новости Городские новости Руководители органов местного самоуправления совместно с общественностью подвели итоги уходящего года 23 декабря в ДК «Маяк» за круглым столом собрались члены вновь избранной Общественной палаты, представители малого и среднего бизнеса, некоммерческих организаций, руководители учреждений социальной сферы и волонтеры.

Глава округа Евгений Щербаков поздравил присутствующих с наступающим Новым годом и рассказал о главных событиях в жизни округа 2021 года. Он отметил модернизацию насосно-фильтровальной станции, ремонт Озерского шоссе, благоустройство набережной на б.Гайдара и пешеходной зоны на пр. К.Маркса, строительство жилого комплекса «Шоколад», благоустройство скверов в посёлках, успешную практику по реализации инициативных проектов. Также речь шла и о перспективах на 2022 год, в частности, о том, что в будущем году предстоит продолжить ремонт Озерского шоссе, осуществить благоустройство сквера им. Б.В Броховича, летом 2022 года ввести в строй ледовую арену «Высота»:

– За пять лет удалось сделать многое и эту работу мы будем продолжать. Я считаю, что сегодня, в условиях быстро меняющегося рынка, безусловным преимуществом является то, что нам удалось выстроить конструктивное взаимодействие с ФГУП «ПО «Маяк». Обладая квалифицированными кадрами, собственным асфальтовым заводом, «Маяк» очень качественно выполняет работы по ремонту дорог, даёт гарантию на несколько лет. В следующем году будем заниматься не только дорогами, но и тротуарами. «Маяк» наш надёжный социальный партнёр. Кроме того, удалось выстроить отношения с областью, в Госкорпорации «Росатом» мы также на хорошем счету. В дальнейшем будем работать в таком же ключе.

Я предлагаю все городские проблемы обсуждать честно, в открытом формате. Будем принимать совместные решения и претворять их в жизнь. В любой момент вы можете ко мне обращаться. Я надеюсь на активную совместную работу, – обратился к собравшимся Евгений Щербаков.

Участники встречи обсудили с главой также вопросы сферы жилищно-коммунального хозяйства, социальных выплат, развития спорта, культуры, работы местного самоуправления.

Далее о работе и достижениях некоммерческого сектора рассказал председатель Собрания депутатов Сергей Гергенрейдер. Он поблагодарил всех собравшихся за то, что они откликнулись на приглашение провести один из предновогодних вечеров вместе:

– Несмотря ни на какие трудности в этом году произошли события, которые объединили местную власть, бизнес и общественность в решении вопросов жизнедеятельности округа, – подчеркнул Сергей Гергенрейдер. – Мы добились положительного итога серьезной работы по социальному проектированию с озерскими организациями: 27 социально-значимых проектов были поддержаны фондами разных уровней и получили финансовую поддержку на сумму более 11 млн рублей.

В этом году 15-летие отметила Общественная молодежная палата, весной 2022 года 15 лет исполнится Общественной палате. Многие общественные организации со стажем, как и всегда эффективно и активно работают в округе. Эта встреча – еще одна площадка для укрепления союза власти и общества. Уверен, что при сохранении активности озерского общественного сектора и в дальнейшем результаты совместной работы будут весомыми.

2021 год стал годом избрания нового состава Общественной палаты. Председатель Общественной палаты Галина Редько

подчеркнула, что каждый пришёл сюда с наказами, которые волнуют людей и которые необходимо выполнить:

– Сделано нами пока еще не так много, но задел на работу существенный.

Приняты нормативно-правовые документы Общественной палаты. Представители палаты принимали участие в обсуждении бюджета округа. Проведены встречи по подготовке плана на 2022 год.



Ключевым мероприятием следующего года для Общественной палаты станет проведение форума ко Дню местного самоуправления, где должен состояться разговор и обмен опытом с общественными палатами других муниципалитетов Челябинской области. Планируем подготовить предложения по формированию «Зеленых зон» в микрорайонах города и посёлках. Это малая часть тех вопросов, которые будут рассмотрены на комиссиях и заседаниях палаты.



В ходе встречи члены общественной палаты поделились с руководителями своими предложениями. Член Общественной палаты начальник городской поликлиники Ирина Егорова ещё раз обратила внимание на то, что Озерск – это город семейных ценностей, город,где комфортно жить и растить детей. Она предложила вместе подумать над теми городскими территориями, которые сегодня наиболее нуждаются в приведении их в порядок.

Член Общественной палаты педагог школы №30 Татьяна Иванова отметила, что работы по реконструкции сквера им. Б.В.Броховича – это замечательный проект. Но в тоже время предложила обратить пристальное внимание на еще один памятник – памятник Победы, Она предложили коллегам по Общественной палате совместно с другими заинтересованными лицами взять шефство и системно приводить это красивейшее, любимое место отдыха жителей в порядок.

Отметим, что встреча проходила при соблюдении ограничительных мер. Организаторы выражают благодарность «Волонтёрам Победы» и «Добровольцам творчества», которые были задействованы в ходе мероприятия.

Фото Александра Абросимова.



Информация предоставлена: Глава округапоздравил присутствующих с наступающим Новым годом и рассказал о главных событиях в жизни округа 2021 года. Он отметил модернизацию насосно-фильтровальной станции, ремонт Озерского шоссе, благоустройство набережной на б.Гайдара и пешеходной зоны на пр. К.Маркса, строительство жилого комплекса «Шоколад», благоустройство скверов в посёлках, успешную практику по реализации инициативных проектов. Также речь шла и о перспективах на 2022 год, в частности, о том, что в будущем году предстоит продолжить ремонт Озерского шоссе, осуществить благоустройство сквера им. Б.В Броховича, летом 2022 года ввести в строй ледовую арену «Высота»:, – обратился к собравшимсяУчастники встречи обсудили с главой также вопросы сферы жилищно-коммунального хозяйства, социальных выплат, развития спорта, культуры, работы местного самоуправления.Далее о работе и достижениях некоммерческого сектора рассказал председатель Собрания депутатовОн поблагодарил всех собравшихся за то, что они откликнулись на приглашение провести один из предновогодних вечеров вместе:– подчеркнул. –2021 год стал годом избрания нового состава Общественной палаты. Председатель Общественной палатыподчеркнула, что каждый пришёл сюда с наказами, которые волнуют людей и которые необходимо выполнить:В ходе встречи члены общественной палаты поделились с руководителями своими предложениями. Член Общественной палаты начальник городской поликлиникиещё раз обратила внимание на то, что Озерск – это город семейных ценностей, город,где комфортно жить и растить детей. Она предложила вместе подумать над теми городскими территориями, которые сегодня наиболее нуждаются в приведении их в порядок.Член Общественной палаты педагог школы №30отметила, что работы по реконструкции сквера им. Б.В.Броховича – это замечательный проект. Но в тоже время предложила обратить пристальное внимание на еще один памятник – памятник Победы, Она предложили коллегам по Общественной палате совместно с другими заинтересованными лицами взять шефство и системно приводить это красивейшее, любимое место отдыха жителей в порядок.Отметим, что встреча проходила при соблюдении ограничительных мер. Организаторы выражают благодарность «Волонтёрам Победы» и «Добровольцам творчества», которые были задействованы в ходе мероприятия.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-12-24YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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