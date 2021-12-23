Главный ледовый городок на проспекте Карла Маркса готовится к открытию

Общий бюджет всех четырех новогодних площадок составил 2 миллиона 838 тысяч рублей. Темпы возведения городков разные. На проспекте К. Маркса к открытию, которое состоится 26 декабря, подготовлена большая часть ледовых фигур. Украшена и сверкает в вечернее время иллюминацией большая красавица-елка. На горке для малышей резчик по льду вырезает орнамент на бортиках, а для большой горки привезли деревянную основу, и вскоре строители начнут устанавливать конструкцию и заливать лед.
По словам директора парка Луизы Белой, в этом году лед для городка, добытый на Горковском карьере, имеет свои особенности: он не совсем прозрачный из-за капризов погоды. Но это качество льда оригинально обыграют. Ледовые фигуры планируется подсветить, создав интересный эффект: фигуры особенно красиво будут смотреться в вечернее время. На входе гостей встречает символ и покровитель 2022 года в виде симпатичного тигренка.
В Метлино также работы по созданию новогоднего городка подходят к завершению.
– Ледовый городок традиционно в зимнее время становится центром для жителей Метлино всех возрастов. На площадке готов большой лабиринт, вырезаются ледяные фигуры, начали украшать елку, – говорит депутат Собрания депутатов Ольга Хакимова. – Подрядчик относится к делу ответственно: уверены, открытие пройдет 26 декабря в праздничной атмосфере.
В Новогорном и Татыше открытие городков состоится чуть позже, однако на традиционных площадках, где размещаются городки, приступили к созданию лабиринтов и ледяных фигур.
Напомним, открытие ледового городка на проспекте К. Маркса состоится 26 декабря в 12:00. Для зрителей подготовлена праздничная программа «Большая ЗаМОРОЗка» с участием сказочных героев, Деда Мороза, Снегурочки и духового оркестра.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа