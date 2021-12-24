В Озерске стартовала профилактическая акция «Зимние каникулы».

В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма с 24 декабря 2021 года по 10 января 2022 года на территории Озерского городского округа проводится профилактическая акция «Зимние каникулы».

Перед началом каникул сотрудники Госавтоинспекции напомнят детям правила поведения на дороге и вблизи проезжей части в зимний период времени, примут участие в родительских собраниях и педагогических советах с обсуждением вопросов профилактики аварийности с участием несовершеннолетних. 28 декабря, в период времени с 17.00 до 20.00 часов, проведут рейдовые мероприятия, направленные на предупреждение нарушения правил перевозок детей в салонах автомобилей на загородных автодорогах. Маршруты патрулирования экипажей ДПС будут приближены к местам массового нахождения детей.

Госавтоинспекция напоминает, что в период проведения Новогодних праздничных мероприятий, водители должны быть предельно внимательны на дорогах города. Особую осторожность надо проявлять при проезде остановок общественного транспорта, мест проведения массовых детских новогодних представлений, пешеходных переходов.

Водители не должны забывать пристегивать детей ремнем безопасности или использовать специальные детские удерживающие устройства. Пешеходы обязаны строго выполнять правила дорожного движения. Не переходить дорогу в неустановленном для перехода месте или на запрещающий сигнал светофора.

Уважаемые Родители!

По возможности, не оставляйте детей без присмотра на улице, не разрешайте им играть и кататься с горок вблизи проезжей части. Не перевозите детей через проезжую часть на санках, тюбингах или снегокатах. Возьмите ребенка за руку. Приучайте детей с раннего возраста соблюдать правила дорожного движения. Помните, здоровье детей – в ваших руках!

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск