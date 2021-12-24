Пресс-релиз по дтп от 20.12.2021

20 декабря 2021 года, около 11 часов 35минут, в городе Озерск, при проезде нерегулируемого пешеходного перехода на ул. Октябрьская – 26, водитель, управляя автомобилем «Опель Астра», не предоставил преимущества в движении пешеходу - пожилой женщине 1937 года рождения, и совершил на нее наезд. С места происшествия бригадой скорой помощи женщину направили в приемный покой. За медицинской помощью в дальнейшем она не обращалась.

По данному дорожно – транспортному происшествию ведется проверка.

В отношении водителя составлен административный материал по ст. 12.18 КоАП РФ «Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении». Наложен административный штраф в размере 1500 рублей.

Начальник ОГИБДД А.В. Поцелуйко