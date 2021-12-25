2021-12-28YEKT05:00:00 | Новости Городские новости Инициативное бюджетирование-2022: подготовка уже началась В настоящее время можно говорить о начале нового цикла подготовки, отбора и реализации инициативных проектов, претендующих на получение финансовой поддержки в 2022 году. Они могут быть направлены в администрацию до 1 марта.

На сегодняшний день утвержден бюджет Озерского городского округа на 2022 год, приняты изменения в областной закон, регулирующий порядок работы с инициативными проектами. Кроме того, в 2022 году губернатор Челябинской области принял решение о двукратном увеличении финансирования инициативных проектов – до 1 миллиарда 500 миллионов рублей. Для Озерского городского округа в региональном бюджете на 2022 год предусмотрено 38,5 миллионов рублей, что в два раза больше первоначального финансирования прошлого года.

Напомним, что в 2021 году подобная практика в регионе была внедрена впервые. И в уходящем году в Озерском городском округе, благодаря инициативному бюджетированию, было успешно реализовано 16 инициативных проектов в сферах образования, социальной защиты, капитального строительства и благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства. По уровню активности жителей, которую проявили озерчане в ходе подготовки и обсуждения проектов, округ стал лидером среди муниципалитетов Челябинской области.

Важно отметить, что инициативные проекты должны быть представлены в администрацию округа по 1 марта 2022 года. При этом надо помнить, что этому предшествуют ряд обязательных шагов.

Инициатору (группе жителей численностью не менее 10 граждан, индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу) необходимо подать в администрацию округа заявление об определении территории (порядок подачи и требования к заявлению определены постановлением администрации Озерского городского округа от 22.01.2021 № 124 «О порядке определения границ части территории»).

После определения территории реализации проекта он должен быть рассмотрен на собрании или конференции граждан, где определяется его соответствие интересам жителей, целесообразность его реализации. В итоге принимается решение о поддержке инициативного проекта. (При организации собранияконференции следует руководствоваться решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 28.01.2021 г. № 2 «О Порядке назначения и проведения собрания или конференции на территории Озерского городского округа»).

После внесения инициатором своего проекта в администрацию информация об инициативном проекте публикуется на официальном сайте, и каждый житель округа вправе высказать свое мнение по представленному инициативному проекту, все замечания учитываются при работе с проектом в профильных подразделениях администрации, а затем муниципальная конкурсная комиссия проводит конкурсный отбор.

Основные изменения нового цикла работы с инициативными проектами затронули перечень критериев, по которым будет проводиться конкурсный отбор, он был расширен. В числе новых критериев:

– актуальность проблемы, решаемой при реализации проекта,

– степень проработанности.

Все необходимые документы и подробная информация о порядке участия в конкурсном отборе инициативных проектов размещена на сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в разделе «Актуально», вкладка «Инициативное бюджетирование» .

Консультационную поддержку заинтересованные жители могут получить в Управлении экономики администрации Озерского городского округа, контактное лицо – Евсеева Ольга Михайловна (телефон 2-44-87).

Информация предоставлена: На сегодняшний день утвержден бюджет Озерского городского округа на 2022 год, приняты изменения в областной закон, регулирующий порядок работы с инициативными проектами. Кроме того, в 2022 году губернатор Челябинской области принял решение о двукратном увеличении финансирования инициативных проектов – до 1 миллиарда 500 миллионов рублей.Для Озерского городского округа в региональном бюджете на 2022 год предусмотрено 38,5 миллионов рублей, что в два раза больше первоначального финансирования прошлого года.Напомним, что в 2021 году подобная практика в регионе была внедрена впервые. И в уходящем году в Озерском городском округе, благодаря инициативному бюджетированию, было успешно реализовано 16 инициативных проектов в сферах образования, социальной защиты, капитального строительства и благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства.По уровню активности жителей, которую проявили озерчане в ходе подготовки и обсуждения проектов, округ стал лидером среди муниципалитетов Челябинской области.Важно отметить, что инициативные проекты должны быть представлены в администрацию округа по 1 марта 2022 года. При этом надо помнить, что этому предшествуют ряд обязательных шагов.Инициатору (группе жителей численностью не менее 10 граждан, индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу) необходимо подать в администрацию округа(порядок подачи и требования к заявлению определены постановлением администрации Озерского городского округа от 22.01.2021 № 124 «О порядке определения границ части территории»).После определения территории реализации проекта он должен быть рассмотрен на собрании или конференции граждан, где определяется его соответствие интересам жителей, целесообразность его реализации. В итоге принимается(При организации собранияконференции следует руководствоваться решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 28.01.2021 г. № 2 «О Порядке назначения и проведения собрания или конференции на территории Озерского городского округа»).После внесения инициатором своего проекта в администрацию информация об инициативном проекте, и каждый житель округа вправе высказать свое мнение по представленному инициативному проекту, все замечания учитываются при работе с проектом в профильных подразделениях администрации, а затемОсновные изменения нового цикла работы с инициативными проектами затронули перечень критериев, по которым будет проводиться конкурсный отбор, он был расширен. В числе новых критериев:Все необходимые документы и подробная информация о порядке участия в конкурсном отборе инициативных проектов размещена на сайте органов местного самоуправления Озерского городского округаКонсультационную поддержку заинтересованные жители могут получить в Управлении экономики администрации Озерского городского округа, контактное лицо –(телефон 2-44-87).Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-12-28YEKT05:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: Инициативное бюджетирование помогает обустраивать округ

О заседании муниципальной конкурсной комиссии по инициативному бюджетирован ...

Озерчане активно включились в инициативное бюджетирование

Как будет работать механизм инициативного бюджетирования?

Внесены изменения, касающиеся реализации инициативных проектов {comments_news}