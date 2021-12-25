Инициативное бюджетирование-2022: подготовка уже началась

На сегодняшний день утвержден бюджет Озерского городского округа на 2022 год, приняты изменения в областной закон, регулирующий порядок работы с инициативными проектами. Кроме того, в 2022 году губернатор Челябинской области принял решение о двукратном увеличении финансирования инициативных проектов – до 1 миллиарда 500 миллионов рублей. Для Озерского городского округа в региональном бюджете на 2022 год предусмотрено 38,5 миллионов рублей, что в два раза больше первоначального финансирования прошлого года.
Напомним, что в 2021 году подобная практика в регионе была внедрена впервые. И в уходящем году в Озерском городском округе, благодаря инициативному бюджетированию, было успешно реализовано 16 инициативных проектов в сферах образования, социальной защиты, капитального строительства и благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства. По уровню активности жителей, которую проявили озерчане в ходе подготовки и обсуждения проектов, округ стал лидером среди муниципалитетов Челябинской области.
Важно отметить, что инициативные проекты должны быть представлены в администрацию округа по 1 марта 2022 года. При этом надо помнить, что этому предшествуют ряд обязательных шагов.
Инициатору (группе жителей численностью не менее 10 граждан, индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу) необходимо подать в администрацию округа заявление об определении территории (порядок подачи и требования к заявлению определены постановлением администрации Озерского городского округа от 22.01.2021 № 124 «О порядке определения границ части территории»).
После определения территории реализации проекта он должен быть рассмотрен на собрании или конференции граждан, где определяется его соответствие интересам жителей, целесообразность его реализации. В итоге принимается решение о поддержке инициативного проекта. (При организации собранияконференции следует руководствоваться решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 28.01.2021 г. № 2 «О Порядке назначения и проведения собрания или конференции на территории Озерского городского округа»).
После внесения инициатором своего проекта в администрацию информация об инициативном проекте публикуется на официальном сайте, и каждый житель округа вправе высказать свое мнение по представленному инициативному проекту, все замечания учитываются при работе с проектом в профильных подразделениях администрации, а затем муниципальная конкурсная комиссия проводит конкурсный отбор.
Основные изменения нового цикла работы с инициативными проектами затронули перечень критериев, по которым будет проводиться конкурсный отбор, он был расширен. В числе новых критериев:
– актуальность проблемы, решаемой при реализации проекта,
– степень проработанности.
Все необходимые документы и подробная информация о порядке участия в конкурсном отборе инициативных проектов размещена на сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в разделе «Актуально», вкладка «Инициативное бюджетирование».
Консультационную поддержку заинтересованные жители могут получить в Управлении экономики администрации Озерского городского округа, контактное лицо – Евсеева Ольга Михайловна (телефон 2-44-87).
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа