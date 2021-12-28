График работы медицинских учреждений в праздничные дни

alebedeva
2021-12-30YEKT10:35:00
Амбулаторно-поликлинические подразделения Клинической больницы №71 в Озёрске, п. Метлино и п. Новогорном работают 3 и 6 января с 8.00 до 14.00.
Приём вызовов будет осуществляться до 12.00.
Стоматологическая поликлиника будет работать 3 и 6 января с 9.00 до 15.00.
http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/49510/
Ключевые теги: новогодние праздники, Озерск, часы работы, ЦМСЧ-71.
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