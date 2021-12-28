График работы медицинских учреждений в праздничные дни

Амбулаторно-поликлинические подразделения Клинической больницы №71 в Озёрске, п. Метлино и п. Новогорном работают 3 и 6 января с 8.00 до 14.00.

Приём вызовов будет осуществляться до 12.00.

Стоматологическая поликлиника будет работать 3 и 6 января с 9.00 до 15.00.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/49510/