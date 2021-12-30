С Новым годом, с новым счастьем!

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2022-01-01YEKT00:01:00
| Новости » Городские новости
alebedeva
2022-01-01YEKT00:01:00
Озерск.ру и УКС-ТВ поздравляет вас, дорогие наши подписчики и зрители, с Новым годом!
Праздник пусть несёт веселье,
Радость дням и сладость снам,
Здравие, тепло, везенье!
С Новым годом! Счастья вам!
Спасибо, что вы с нами!
Ключевые теги: Новый Год, УКС-ТВ, Озерск.ру.
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