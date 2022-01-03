В связи с вступлением в силу Федерального закона от 30.12.2021 № 494-ФЗ "О внесении изменений в статью 15 Федерального закона "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и статью 15 Федерального закона "О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" отменен обязательный техосмотр для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих гражданам (при условии, что авто и мотоТС использоваться исключительно в личных целях). Владельцы личных машин и мотоциклов вправе проходить техосмотр по своему желанию.

Под действие нового правила не попадают автомобили такси и иные автомобили, которые используются для услуг по перевозке пассажиров. Обязательный техосмотр сохраняется и для автотранспорта, используемого в служебных целях. То же касается грузовиков и автобусов.

При совершении действий, связанных со сменой владельца транспортного средства, если со дня изготовления ТС прошло более 4 лет (включая год изготовления), и действий, связанных с изменением конструкции транспортного средства, требуется наличие сведений о действующей диагностической карте!

Начальник ОГИБДД А.В. Поцелуйко