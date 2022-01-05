Ограничение движения транспорта на трассе М-5 продлено до полуночи

Ограничение движения транспорта на федеральной трассе М-5 «Урал» продлено.

«Управление ГИБДД Челябинской области сообщает, что введенное сегодня утром ограничение на участке с 1548 по 1796 км (от Аши до развязки в районе Чебаркуля) дороги федерального значения М-5 продлено до 24.00 7 января 2022 года», – говорится в сообщении.

Госавтоинспекция рекомендует по возможности отказаться от дальних поездок в указанном направлении.

Ранее со ссылкой на Упрдор «Южный Урал» сообщалось, что ограничение введено для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, большегрузного транспорта.

Сегодня в регионе ожидается сильный снег, переходящий в дождь, порывы ветра до 15-18 метров в секунду, метели, на дорогах сильная гололедица, температура воздуха – от минус трех до плюс двух. Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Возможны повреждения слабоукрепленных конструкций, обрывы линий электропередачи. Прогнозируется увеличение числа ДТП, появление заторов на дорогах.

https://dostup1.ru/society/Ogranichenie-dvizheniya-transporta-na-trasse-M-5-prodleno-do-polunochi_145395.html