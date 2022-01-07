С 10 января в Челябинской области отменят QR-коды для ресторанов и кафе

В Челябинской области с понедельника, 10 января 2022 года, отменят систему обязательных QR-кодов для посещения ресторанов и кафе.

Напомним, с 1 декабря без кода, который могут получить привитые или переболевшие, в заведения общепита попасть нельзя было. Такое решение было принято оперативным штабом 3 ноября.

Остаются в силе следующие меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции:

- QR-коды необходимы для посещения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных и иных мероприятий в закрытых помещениях и с любым количеством присутствующих; объектов розничной торговли с площадью торгового зала более 400 кв. метров;

- до особого распоряжения QR-коды будут требовать при посещении парикмахерских, салонов красоты, косметических и массажных, СПА-салонов, соляриев, бань, саун, фитнес-центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов и иных объектов, в которых оказывают подобные услуги.

https://dostup1.ru/society/S-10-yanvarya-v-Chelyabinskoy-oblasti-otmenyat-QR-kody-dlya-restoranov-i-kafe_145431.html