Пора за работу: как быстро включиться после новогодних каникул

Заканчиваются десятидневные новогодние выходные. Праздничная рутина затягивает, и погружение после нее в рабочие будни становится серьезным испытанием. И причина не только в банальной лени – она имеет вполне объективную подоплеку.

Психолог, кандидат медицинских наук Александр Максимов рассказал о причинах тяжелого вхождения в рабочий график, и дал три простых совета, как быстро включиться в работу.

Основная причина нежелания работать после долгих выходных – психологическая перестройка организма. Отсутствие обязанностей и планировки дел, возможность спать дольше обычного, свобода выбора действий – все это внезапно заканчивается, и подсознание рисует в зависимости от рода деятельности новые взбучки от начальства, кипы бумаг, нескончаемые звонки по телефону, папки, отчеты, клиентов, суету, нехватку времени и прочее и прочее. Кроме того, то же подсознание сеет смутную тревогу самим фактом того, что начинается новый год – чистый лист, который еще только предстоит исписать.

Первое, что советует сделать Александр Максимов, – это минут 20-30 посидеть в тишине, полностью отключившись от окружающего мира. За это время необходимо вспомнить все самые яркие моменты прошедших праздников, «проиграть» их заново, сказать «спасибо» и отпустить, просто мысленно представив выключение света. Все, этот этап жизни ушел безвозвратно, и что было – то прошло, и не должно отвлекать в дальнейшем.

«Какие-то события прошедших праздников, например, новогоднее путешествие, вылазка на природу и прочее – это яркие моменты с точки зрения эмоций. На их фоне предстоящая рабочая рутина кажется пресной, серой, чреватой конфликтами и поэтому вызывает отторжение, негатив. Мы подсознательно пытаемся заранее внутренне отгородиться от него, выставляем своеобразный барьер, и тоже негативный. Однако это в корне неправильно, прошлое не должно тянуть назад, так как это отнимает дополнительную эмоциональную энергию», – пояснил Максимов.

После того, как яркие эмоции стали частью прошлого, психолог советует приступить ко второму этапу настроя. Для этого нужно представить, какие новые интересные события ожидают в наступившем году. Это может быть летнее путешествие и приятные хлопоты, связанные с ним, – подбор тура или отеля, выбор экскурсий, прогулки по новым местам. Или начало дачного сезона. Или какая-то крупная покупка. Нужно понять, что каждый новый день приближает к этому событию – на этом фоне все текущие заботы будут казаться менее серьезными.

«Вообще, это очень полезный прием – ставить большую, яркую цель и идти к ней. В сравнении с ней рутинные занятия будут казаться менее сложными, мелкими. Помните старую шутливую поговорку: “Все это ерунда по сравнению с Мировой Революцией”. Вот пусть большая цель и будет этой “революцией”, на фоне которой рабочие моменты будут чем-то сопутствующим, незначительным. Работа, вообще, должна быть в жизни ”номером вторым” – способом заработка, не более, так как основная жизнь – это все, что вне рабочего процесса. Осознание этого исключит массу напрасной траты нервной энергии на переживания», – рассказал психолог.

С таким настроем в первый рабочий день он советует выйти или выехать из дома пораньше, чтобы быть на рабочем месте минут за 15-20 до начала, так как любая спешка, тем более на работу, выводит из размеренного ритма, вносит сумятицу в мысли, элементарно сбивает дыхание. Затем следует на минуту закрыть глаза, глубоко вдохнуть, сказать себе что-то вроде «поехали», с силой выдохнуть и приступить к работе.

https://dostup1.ru/society/Pora-za-rabotu-kak-bystro-vklyuchitsya-posle-novogodnih-kanikul_145428.html