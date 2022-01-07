В Челябинской области похолодает до минус 31

В Челябинской области предстоящей ночью температура воздуха в низинах опустится до минус 31 градуса.

По информации синоптиков, 10 января в регионе будет переменная облачность, преимущественно без осадков, на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ночью столбики термометров опустятся до 21-26, в низинах – 31, в горах – до 17 градусов. Днем в первый рабочий понедельник 2022 года прогнозируется 10-15 мороза, в горах – около семи. Ветер южный, юго-западный, местами порывы до 12 метров в секунду.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-poholodaet-do-minus-31_145427.html