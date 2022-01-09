Следствие ведет… Снеговик

В эти выходные дни репертуарная копилка театра «Наш дом» пополнилась новогодней сказкой. На сей раз представление для юных пытливых умов и их родителей прошло в популярном жанре детектива.

Талантливая и многоликая Ирина Костерина сочинила замечательную историю – «Потерялся Новый год», выступила в ролях режиссера-постановщика и художника. Но и этим не ограничилась, сыграла в сказке кукольного персонажа – ворону, которая высоко сидит, далеко глядит.

Сюжет, вроде бы незатейливый – старенький Дедушка Мороз потерял в зимнем лесу Новый год, а без него – какой праздник? Все персонажи бросаются на поиски, устраивая на сцене веселую суматоху, за которой неотрывно следят детские глаза.

Как искали Новый год можно узнать из статьи Светланы Гуриной на сайте театра https://teatr-ozersk.ru/news/86-novosti-74-go-teatral..

Фото: Владимир Оськин

Источник: Театр "Наш Дом"

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/49544/