14 января в Озерске состоится представление в рамках программы «Рождественские елки губернатора»

В дежурную часть УМВД России по ЗАТО г. Озерск поступило заявление местного жителя 1989 года рождения о том, что в 4 часа утра 9 января 2022 года в районе Профилактория по улице Музрукова 40, неизвестные причинили ему телесные повреждения Подробнее