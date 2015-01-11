12 января - День работника прокуратуры

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
В этом году российская прокуратура, которая является важнейшим звеном правоохранительной системы страны, отмечает 300 лет со дня своего образования. Все это время ваше ведомство служит людям и закону, охраняет общество от произвола и несправедливости. Ваша работа дарит людям спокойствие и чувство защищенности.
Среди приоритетных задач, которые вы решаете – выявление и устранение нарушений социальных прав людей, особенно наиболее уязвимых категорий граждан; борьба с коррупцией; защита окружающей среды; контроль за реализацией нацпроектов; обеспечение законности в отношении малого и среднего бизнеса; профилактика нарушений в бюджетной сфере.
В день вашего профессионального праздника выражаем признательность как действующим работникам прокуратуры, так и ветеранам, которые внесли достойный вклад в укрепление правопорядка и передали накопленный опыт молодым специалистам.
Пусть ваши решения всегда будут взвешенными и обдуманными, поступки мудрыми и справедливыми. В каждом случае желаем добиваться полного восстановления закона и нарушенных прав, действовать твёрдо, принципиально. Полномочий, компетенций для этого у вас достаточно.
Примите искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия в семьях, слаженной работы и новых успехов!
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков.
Председатель Собрания депутатов округа С.Н. Гергенрейдер.
Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры!
Поздравляю вас с профессиональным праздником.
В этом году российская прокуратура отмечает свой трехвековой юбилей. Все это время сотрудники надзорного ведомства честно служили и продолжают служить Закону, защищать интересы граждан и государства, непримиримо бороться с любыми нарушениями правовых норм.
Как и триста лет назад, в числе приоритетных задач прокуратуры находится борьба с коррупцией, и в этом плане надзорное ведомство показывает свою высокую эффективность. Появились и новые задачи: противодействие киберпреступности, нарушениям в сферах экологии, предпринимательства, массовых коммуникаций.
Убежден, что профессионализм, компетентность, принципиальность и преданность выбранному делу будут и дальше помогать сотрудникам органов прокуратуры в их ответственной службе.
Желаю всем работникам и ветеранам прокуратуры крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть юбилейный год будет отмечен новыми успехами и достижениями!
Губернатор Челябинской области А.Л.Текслер.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа