Главный ледовый городок продолжает работу

За время новогодних праздников ледовый городок на проспекте Карла Маркса посетило несколько тысяч озерчан. В этом году на площадке установили ледяные скульптуры снеговиков, тигренка, елочек, Деда Мороза и Снегурочки. Украсили городок и яркие светодиодные конструкции. Детвора с радостью катается с горок, а пушистая елка восхищает всех гостей городка.

Однако не обошлось без актов вандализма: в один из дней была сломана цифра "2" на скульптуре с надписью «2022», которую уже восстановили. Охрана городка предотвратила несколько попыток сломать ледяную надпись «Озёрск», вандалы также пробовали разбить фигурки снеговичков на лабиринте. К сожалению, была испорчена световая конструкция с оленем – из нее вырвали светодиодную ленту. В настоящее время фигуру ремонтируют.

Администрация парка культуры и отдыха напоминает: создание любой ледяной скульптуры и установка конструкций – это трудоемкий процесс, все работы велись людьми на улице в морозы.

- Просьба бережно относиться к элементам ледового городка, чтобы композиции радовали горожан как можно дольше, - обращается к гостям директор парка Луиза Белая.

По предварительной информации, городок на пр. Карла Маркса будет работать до конца января.

Фото: Владимира Чиркова и Валерия Луценко

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/49565/