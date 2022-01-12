2022-01-13YEKT06:00:00 | Новости Городские новости Озерских медиков поблагодарили за самоотверженный труд Накануне доброго и любимого всеми россиянами старого Нового года генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев и глава округа Евгений Щербаков поблагодарили коллектив Клинической больницы №71 за напряжённую работу в прошедшем году, вручили благодарственные письма.

В начале встречи к своим коллегам обратился заместитель главного врача Клинической больницы №71 Сергей Воронин. Он напомнил собравшимся, что 30 апреля 2020 года в Озерске был зарегистрирован первый пациент с новой короновирусной инфекцией, и это событие изменило работу всего коллектива:

– Мы с вами получили дополнительную нагрузку, жизнь в последние два года стремительно менялась, но мы научились жить и работать в новых реалиях. В настоящее время весь коллектив научился работать в условиях коронавирусной инфекции: мы умеем оперировать больных в условиях операционной, мы занимаемся профилактикой, проводим диспансеризацию людей, перенёсших коронавирусную инфекцию, и многое другое. Но неизменной осталась самоотверженная работа коллектива ковидного госпиталя в условиях соблюдения жесточайших требований санитарного противоэпидемического режима, физической и эмоциональной перегрузки, в условиях оказания медицинской помощи тяжёлым и крайне тяжёлым пациентам. Многие из тех, кто переболел, прошли не только через ваши руки, но и через ваши сердца и души.

Сергей Воронин подчеркнул, что когда приходит беда, то с ней надо бороться всем миром. Поэтому он отметилпомощь производственного объединения «Маяк» и администрации округа, когда в самые трудные тяжёлые моменты все вопросы решались совместно, рука об руку.

Праздничные каникулы закончились, но первая рабочая неделя сохранила новогоднюю атмосферу. В эти дни поблагодарить медиков за их нелёгкий труд и профессионализм пришли Михаил Похлебаев и Евгений Щербаков. Из-за борьбы с новой коронавирусной инфекцией 2021 год стал одним из самых тяжёлых. Человечество столкнулось с серьёзным вызовом, который оказал влияние на все сферы жизнедеятельности. Объединив усилия, медицинские работники, работники «Маяка» и жители округа справились с этой ситуацией. Безусловно, героями прошедшего года стали медики, которые борются за здоровье и жизни людей.

– От всей души благодарю вас за ваш самоотверженный труд, – обратился к собравшимся Евгений Щербаков. – Мы на всех рабочих встречах говорим о том, что у нас самые отзывчивые, самые замечательные люди работают в медицине. Позвольте поблагодарить вас за ту службу, а это именно служба, поскольку быть сегодня медиком это только призвание, никаких сверхдоходов в этой сфере нет. Поверьте, жители Озерского городского округа вам благодарны. Спасибо, что вы есть, дай бог здоровья, счастья и радости вам и вашим близким.

С приветственным словом к медикам обратился генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев. Он также отметил, что все жители округа живут и работают для того, чтобы ядерный щит державы был крепким и надёжным. Михаил Похлебаев напомнил, что 12 января – это значимая дата в истории Озерска. В этот день могло бы исполниться 90 лет Виктору Ильичу Фетисову и119 лет со дня рождения Игоря Васильевича Курчатова. Эти люди, которыми гордиться вся страна, жили и работали на этой земле.

– Два года назад мы все столкнулись с пандемией и благодаря вам, вашей помощи, «Маяк» не испытал серьёзных потрясений и потерь, а стабильно и планомерно справлялся со своей задачей, всё работало, как часы, и это мы сделали вместе с вами. Работники «Маяка» были вакцинированы в рекордные сроки, этот темп обеспечили вы. У вас у всех сейчас очень напряжённая работа, но особенно напряжённый фронт в ковидном госпитале. Поэтому мы надеемся, что смогли хоть немного вас поддержать, создать настроение. Ещё раз поздравляю с Новым годом, Рождеством, желаю вам счастья, здоровья, благополучия в семьях.

Михаил Похлебаев

вручил пять благодарственных писем ФГУП «ПО «Маяк» за профессионализм и личное мужество, проявленные при работе в «красной зоне» инфекционного отделения Клинической больницы №71: заведующему отделением, врачу-инфекционисту Константину Аржаникову, медицинской сестре палатной Татьяне Красичковой, медицинской сестре палатной Светлане Бойцовой, санитарке инфекционного госпиталя Кристине Хамитовой, младшей медицинской сестре по уходу за больными Венере Имангуловой.



























































Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2022-01-13YEKT06:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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