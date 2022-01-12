В Озерске почтили память Игоря Курчатова и Виктора Фетисова

12 января исполнилось 119 лет со дня рождения выдающегося ученого-физика и научного руководителя Уранового проекта Игоря Курчатова. В этот же день 81 год исполнился бы легендарному руководителю ПО «Маяк» Виктору Фетисову.

В день памяти генеральный директор ПО «Маяк» Михаил Похлебаев и глава Озерского городского округа Евгений Щербаков возложили цветы к мемориалам.

– Игорь Васильевич Курчатов – «отец» атомного проекта, я думаю, с годами приходит всё большее осознание его заслуг и вклада в становление атомной отрасли. Мы должны быть горды тем, что являемся продолжателями тех традиций и технологий, которые заложил великий академик. Виктор Ильич Фетисов – это, несомненно, один из ключевых людей для производственного объединения «Маяк». Он сумел удержать предприятие и сохранить коллектив в тяжелые 90-е годы, во многом сегодняшний «Маяк» обязан ему, – подчеркнул генеральный директор ПО «Маяк» Михаил Похлебаев.

Для справки:

Игорь Васильевич Курчатов родился 12 января 1903 года. Советский физик, «отец» советской атомной отрасли. Под его руководством на месте сегодняшнего ПО «Маяк» был сооружен первый промышленный уран-графитовый реактор и произведены первые компоненты заряда для советской атомной бомбы. Неоднократно бывал и работал в городе. Его именем в Озерске названа площадь, на которой установлен памятник.

Виктор Ильич Фетисов родился 12 января 1941 года. Вся его трудовая жизнь связана с ПО «Маяк», с 1989 года возглавлял предприятие. Период его руководства выпал на тяжелые 90-е годы. Однако Фетисов смог обеспечить предприятие заказом и сохранить коллектив. Награжден орденом «Знак Почета», медалями «За трудовое отличие», «За доблестный труд» и другими.

Текст и фото информационной службы ФГУП «ПО «Маяк».

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/49580/