Китайский автодилер установит в Челябинской области зарядные станции для электрокаров

Компания «Электрокарс Рус» (входит в структуру СТО «Молния») открыла в Челябинске единственный в России шоурум китайских электромобилей Skywell и Weltmeister. Сеть электрозаправочных станций в регионе, да и на Урале в целом, пока развита слабо. Компания, чтобы сформировать спрос, планирует в 2022 году установить около 100 электрических «заправок» в городах и 14 высокоскоростных ЭЗС на трассах. Правительство Челябинской области предложило дилеру рассмотреть возможность создания собственного производства электрозаправочных станций.

Министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева и первый вице-президент ЮУТПП Игорь Аристов провели рабочую встречу в первом региональном шоуруме электромобилей.

«Данные машины имеют много опций, мощный электромотор и емкую батарею. Они полностью адаптированы под европейский рынок и уральские погодные условия»,

— отметил директор по развитию компании «Электрокарс» Семен Лапин.

Наталья Лугачева сообщила, что в 2020 году в Челябинской области была утверждена региональная программа по развитию инфраструктуры для электротранспорта.

«Правительство Челябинской области уделяет большое внимание вопросам экологии, поэтому в поддержку данного направления еще в 2020 году утверждена региональная программа по оснащению зарядными станциями для транспортных средств с электродвигателями. За счет расширения использования экологичных видов транспорта можно значительно снизить вредные выбросы в атмосферу, одним из основных источников которых является автотранспорт»,

— прокомментировала Наталья Лугачева.

Игорь Аристов отметил, что предпринимателям необходимо не только развивать направление, но и расширять сферу деятельности. В частности организовать собственное производство электрозаправочных станций, чтобы перейти с китайского оборудования на отечественное.

«От страны происхождения ввозимой на территорию России продукции зависит размер таможенной пошлины. В 2014 году был введен запрет на импорт ряда товаров из США, ЕС и нескольких других государств. Мы говорим об импортозамещении. Полагаю, что в пятилетней перспективе экономически выгодней будет производить электрозаправочные станции в Челябинской области в кооперации с региональными предприятиями, в том числе представляющими малый и средний бизнес. А, преодолев барьер 50% доли отечественных комплектующих при производстве электрических станций, компания „Электоркарс“ сможет участвовать в системе государственных закупок с продукцией российского производства»,

— отметил Игорь Аристов.

В настоящий момент в Челябинске действует 15 станций зарядки для электрокаров. По количеству доступных точек для электротранспорта Челябинск занимает шестое место по России. В декабре «Электрокарс Рус» открыли на трассе между Челябинском и Екатеринбургом первую высокоскоростную заправочную станцию для электромобилей.

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

https://www.1obl.ru/news/ekonomika/kitayskiy-avtodiler-ustanovit-v-chelyabinskoy-oblasti-zaryadnye-stantsii-dlya-elektrokarov/