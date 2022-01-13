Юным озерчанам подарили сказочное настроение

Юным озерчанам рассказали историю возникновения праздника Рождество Христово, подарили театрализованную сказку Челябинского государственного драматического «Камерного театра» и большие новогодние пакеты со сладостями.
На праздник собралось 320 детей Озерского городского округа - участники регионального открытого конкурса творческих работ «Рождественская сказка», школьники, добившиеся успехов в учёбе, спорте и творчестве, дети, относящиеся к социально незащищённым категориям.
Перед началом спектакля с экрана к гостям «Рождественской елки» обратился губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он поздравил детей с Новым годом и Рождеством и пожелал им радости, здоровья и исполнения мечты:
- Хочу, чтобы свет Рождественского чуда согревал ваши сердца, а ваша жизнь была наполнена интересными и полезными делами.
Самые добрые слова адресовали ребятам глава Озерского городского округа Евгений Щербаков
и настоятель Храма Покрова Пресвятой Богородицы протоиерей Дмитрий Шорин. Они же провели награждение двух озерских победительниц ежегодного областного конкурса творческих работ «Рождественская сказка»: диплом за лучшее стихотворение получила Серафима Траксель (школа №21), диплом за лучший рисунок – Ульяна Афонина (школа №35, п. Метлино).
Отметим, что творческий конкурс был организован для детей от 7 до 15 лет со всего региона, им предлагалось порассуждать на тему Рождества: времени для свершения добрых дел, помощи близким, веры в добро и чудеса. Об одном из главных христианских праздников дети сочиняли стихи, красками и карандашами рисовали картинки. Жюри из более чем 200 работ выбрало 86 лучших.
Кульминацией мероприятия стал показ спектакля «Мой папа па-па-па-па-па!», который длился более часа и вызвал живой и заинтересованный отклик зала. С первых же минут юные озерские зрители включились в события, происходящие с героями сказки, и то и дело награждали актеров бурными аплодисментами. Завершилось театральное действие появлением на сцене Деда Мороза со Снегурочкой.
После театральной постановки волшебство продолжилось в фойе, где мальчишкам и девчонкам были вручены красочные пакеты. В каждый из них вошел сундучок с конфетами и книга-сборник «Рождественская сказка» с избранными стихами и рисунками детей (участников творческого конкурса).
Фото Александра Абросимова.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа