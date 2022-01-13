Юным озерчанам подарили сказочное настроение

Компания «Электрокарс Рус» (входит в структуру СТО «Молния») открыла в Челябинске единственный в России шоурум китайских электромобилей Skywell и Weltmeister. Сеть электрозаправочных станций в регионе, да и на Урале в целом, пока развита слабо Подробнее