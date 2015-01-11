В Челябинской области зафиксировали первый случай заражения «омикроном»

В Челябинскую область добрался «омикрон» – новый штамм обнаружили у беременной женщины.

По словам главного внештатного специалиста Минздрава, пульмонолога Владимира Антонова, омикрон имеет более 46 мутаций.

«Есть большой плюс в этих мутациях– значительно снижена летальность. Но здесь успокаиваться совершенно нет никаких поводов, особенно группам риска. Мы видим в мире счет идет на сотни тысяч заболевших. Те пациенты, которые всеми правдами и неправдами уклоняются от вакцинации, это как раз та мишень для поражения вирусом», – предупредил профессор.

https://dostup1.ru/medicine/V-Chelyabinskoy-oblasti-zafixirovali-pervyy-sluchay-zarazheniya-omikronom_145654.html