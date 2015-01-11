В Челябинской области перед судом предстанут обвиняемые в незаконном обороте контрафактной алкогольной продукции

«Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении четверых граждан, обвиняемых в производстве, хранении и перевозке в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции и незаконном использовании средств индивидуализации товаров.

Противоправную деятельность организованной группы пресекли сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с южноуральскими оперативниками, а также коллегами из Тюменской и Курганской областей. Злоумышленники изготавливали крепкие напитки на территории Сосновского района Челябинской области в арендованных помещениях бывшего производственного предприятия. Там оперативники обнаружили порядка 90 тысяч готовых к реализации немаркированных бутылок с водкой и коньяком известных наименований.

Еще около 30 тысяч емкостей со спиртосодержащей жидкостью, оклеенных этикетками популярных брендов, находились в большегрузном автомобиле, который сообщники отправили в Магнитогорск. Общая стоимость товара превысила 30 миллионов рублей.

Кроме того, в ходе обыска были изъяты самодельный аппарат по розливу алкогольной продукции, автоматизированная производственная линия, пустая стеклянная тара, упаковочный материал и поддельные этикетки, а также около 12 тысяч литров спиртосодержащей жидкости.

Следует отметить, что в целях конспирации соучастники часто меняли телефонные номера, общение между ними происходило на национальных языках, в речи использовались закодированные слова, например, слово «чай» обозначало «коньяк». При перевозках немаркированной алкогольной продукции изготавливались товарно-транспортные накладные на сухие строительные смеси.

Уголовные дела были возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных частью шестой статьи 171.1, частью четвертой статьи 180 Уголовного кодекса Российской Федерации, которые соединены в одно производство.

Двое подозреваемых были задержаны полицейскими в сентябре 2020 года и заключены под стражу. Еще двоих сообщников установили и задержали спустя год. В дальнейшем на период следствия всем четверым фигурантам была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Сосновский районный суд Челябинской области для рассмотрения по существу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.