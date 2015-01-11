Крещенские морозы в Челябинской области отменяются

Крещенские морозы в 2022 году в Челябинской области не будут слишком суровыми – среднесуточная температура воздуха составит от семи до 11 градусов со знаком «минус».

«По расчетам, температура воздуха ночью 19 января будет минус 11-16, в горах – минус 6-11, днем столбики термометров покажут минус 3-8 градусов. Ветер ожидается южный с переходом на юго-западный 4-9 метров в секунду. По ветро-холодовому индексу температура теплоощущения будет ниже на шесть градусов», – рассказала о погоде на Крещение главный синоптик Челябинского ЦГМС Надежда Ячменева.

Согласно наблюдениям с 1898 по 2021, в Челябинске самая холодная погода на Крещение отмечалась в 1969 году: средняя температура за сутки понижалась тогда до минус 35, почти на 20 градусов ниже климатической нормы. В 1899 году, наоборот, было очень тепло: среднесуточная температура повышалась до минус одного, на 16 градусов выше средних многолетних значений.

По статистике, морозная погода со среднесуточной температурой ниже минус 20-ти на Крещение повторяется, в среднем, раз в три-четыре года. Суровые морозы со среднесуточной температурой менее минус 30-ти отмечаются реже – раз в 25 лет (пять случаев за 125 лет наблюдений).

В текущем столетии самая холодная погода на Крещение (среднесуточная минус 32, минимальная – 35) отмечалась в Челябинске в 2006 году; самая теплая (среднесуточная – минус 3, максимальная – плюс 1) была в 2020 году.

«В прошлом 2021 году среднесуточная температура воздуха 19 января была минус 20 градусов, утром минимальная температура в Челябинске понижалась до 28, местами по области – до 30 мороза», – говорится в сообщении.

https://dostup1.ru/society/Kreschenskie-morozy-v-Chelyabinskoy-oblasti-otmenyayutsya_145682.html