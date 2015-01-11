Пятеро южноуральских спортсменов выступят на Олимпийских играх-2022

Стали известны имена первых южноуральских спортсменов на Олимпийские игры-2022 в Пекине.

Так, в сборную России по конькобежному спорту для участия в Олимпийских играх вошли челябинки Ольга Фаткулина и Анастасия Григорьева. В составе олимпийской сборной по керлингу выступят ее лидеры Сергей Глухов и Дмитрий Миронов.

Ранее стало известно о том, что в национальную команду по шорт-треку вошла южноуральская спортсменка Екатерина Ефременкова.

Отмечается, что еще не все команды сформировали составы для участия в Олимпийских играх-2022.

https://dostup1.ru/society/Pyatero-yuzhnouralskih-sportsmenov-vystupyat-na-Olimpiyskih-igrah-2022_145691.html