В ближайшие дни жители Земли смогут увидеть огромный астероид

В ночь с 18 на 19 января в 2 млн км от Земли пролетит потенциально опасный околоземный астероид 1994 PC1 – его можно будет наблюдать с Земли даже в слабые телескопы.

По оценкам астрономов, диаметр астероида составляет от 0,7 до 1,3 километра. Он будет перемещаться на фоне созвездий Печи, Эридана, Кита, Рыб, Андромеды и Пегаса. Максимального блеска +10,2 звездной величины объект достигнет 18 января в период с 08.00 до 22.30 (мск). В это время астероид будет перемещаться на фоне Эридана и Кита, и за несколько минут можно будут увидеть его перемещение относительно звезд в инструменты с апертурой примерно от 50-60 мм.

Астрономы отмечают, что последний раз в Северном полушарии такие яркие астероиды наблюдали почти 4,5 года назад: в сентябре 2017 года астероид Флоренс достиг блеска +8,7 звездной величины, а в декабре того же года астероид Фаэтон достиг блеска +10,7 зв. вел.

https://dostup1.ru/society/V-blizhayshie-dni-zhiteli-Zemli-smogut-uvidet-ogromnyy-asteroid_145685.html