ЮУрГУ оплатит удачные стартапы своих дипломников

В Южно-Уральском государственном университете стартовал конкурс на самый удачный стартап. Победители получат денежный приз на реализацию своей идеи, сообщает в понедельник, 17 января, пресс-служба вуза.

«Конкурс „Стартап как диплом“ — это возможность совместить полезное и потенциально доходное дело: защитить выпускную квалификационную работу и заниматься тем, что действительно нравится, прокачать свои soft и hard skills, разработать уникальный продукт или технологию, получить финансирование на запуск бизнеса, заработать на продаже результата проекта»,

— рассказывают в пресс-службе вуза.

В конкурсе могут участвовать студенты выпускных курсов бакалавриата, специалитета, магистратуры, которые готовятся к защите летом 2022 года. Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте вуза.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/yuurgu-oplatit-udachnye-startapy-svoikh-diplomnikov/