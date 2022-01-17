В Озерске крещенские купания прошли в спокойной обстановке

В ночь со вторника на среду окунуться в воду Иртяша на городской пляж «Нептун» пришло более 400 человек.

Как всегда, для желающих принять участие в купаниях были созданы комфортные условия: установлены палатки для переодевания и обогрева, дополнительное освещение, прозрачный подсвеченный ледяной крест украшал иордань. Для поддержания общественного порядка и соблюдения правил безопасности на месте дежурили бригады МЧС, УВД, а также муниципальные спасатели. По их данным, во время обряда не было зарегистрировано фактов противоправных действий и несчастных случаев.

Настоятель прихода Храма Покрова Пресвятой Богородицы протоиерей Димитрий Шорин провёл чин великого водоосвящения. Верующие с радостью восприняли молебен, набирали в емкости озерную воду, которая, по православным канонам, приобретает в Крещение живительную силу.

Традиционно к природной купели пришел глава Озерского городского округа Евгений Щербаков:

- Благодарю отца Димитрия за проведение обряда освящения воды, а также службы, которые принимали участие в подготовке и организации праздника. Всё сделано с душой и уважением к жителям Озерска. Пусть этот день смоет ваши печали и принесет в жизнь самое лучшее! Пусть подарит вам здоровье и мир в доме!

Фото Александра Абросимова







































































Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа