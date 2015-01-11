Южноуральцев приглашают отправиться в путешествие с кешбэком 20%

Ростуризм запустил пятый этап программы туристического кешбэка, по которой можно отправиться в путешествие и вернуть 20% затрат на путевку.

Продажи таких туров будут идти до 12 апреля. Среди условий — срок поездки. Вернуться из путешествия или с отдыха в санатории нужно до 30 апреля включительно, из круиза — до 1 июня.

Еще одно обязательное условие — оплата тура картой «Мир» в онлайн-режиме. На эту же карту в течение пяти дней вернется 20% от стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей. Количество поездок на одного человека не ограничено, но путешествия должны быть длительностью от двух ночей.

Как сообщает Агентство международного сотрудничества Челябинской области, по программе туристического кешбэка можно забронировать поездку по региональному брендовому маршруту. Его продают туроператоры «Вершина-тур», «Дискавери», «Спутник» и «Одиссея» по фиксированной стоимости 16 950 рублей при двухместном размещении. Также доступны лечение в санаториях «Урал», «Увильды», «Карагайский бор», «Жемчужина Урала», активные туры на горнолыжные комплексы «Евразия», «Аджигардак» и «Райдер», походы на Иремель из села Тюлюк.

«Туроператор „Спутник“ участвует в программе кешбэка уже в пятый раз, и хочу отметить, что акция эта просто замечательная. С каждым разом о ней узнают все больше туристов. Интересуются всем: и экскурсионными турами по Челябинской области, и санаториями, и базами отдыха, и горнолыжными турами. В этот раз мы, кроме брендового маршрута, подали наш новый четырехдневный тур „Обнимая снежностью“. В начале января по нему проехала первая группа туристов, и отзывы были самые теплые. Нашим гостям из крупных городов очень не хватает настоящей зимней сказки — с пушистыми сугробами, с белоснежными елочками, с мокрыми варежками и румяными щеками. А у нас на Урале все это есть»,

— прокомментировала генеральный менеджер турбюро «Спутник» Елена Колесникова.

Кроме того, турист может отправиться в путешествие самостоятельно, забронировав гостиницу или отель. В Челябинской области кешбэк предлагают 39 мест размещения. Полный перечень туроператоров и отельеров, в том числе в других регионах России, представлен на сайте мирпутешествий.рф.

Напомним, что программу туристического кешбэка запустили в 2020 году. Ее главной целью является поддержка отрасли, которая является одной из пострадавших от пандемии COVID-19. Также проект призван повысить спрос на путешествия по России и сделать их доступными. В 2021 году кешбэком воспользовались почти 1,7 млн россиян, они приобрели туров и проживания в отелях более чем на 34 млрд рублей. В виде кешбэка вернулось 6,7 млрд рублей.

https://www.1obl.ru/news/ekonomika/yuzhnouraltsev-priglashayut-otpravitsya-v-puteshestvie-s-keshbekom-20/