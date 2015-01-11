На участке автодороги Озерск – Новогорный произошло ДТП с участием ребёнка.

14 января 2022 года в 12 часов 50 минут в г. Озерск на 5 километре автодороги Озерск – Новогорный, водитель, управляя автомобилем «Шевроле Клан», при совершении обгона в месте, где это разрешено, не выбрал безопасной скорости для движения транспортного средства и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «ВАЗ -21110» и с двигавшимся попутно автомобилем «Тойота Королла».

В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения различной степени тяжести получили водитель автомобиля «ВАЗ – 21110» и его несовершеннолетний пассажир, мальчик десяти лет. Ребенок в момент ДТП находился на переднем пассажирском сиденье и был пристегнут ремнем безопасности.

По факту данного дорожно – транспортного происшествия проводится проверка.