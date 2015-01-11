В Челябинской области стартуют традиционные посткрещенские субботники

В 2022 году акция «Вода России» на территории Челябинской области стартует 23 января. Проведение субботников в местах крещенских купелей продлится по 30 января, включительно.

Напомним, что с 2019 года Челябинская область активно реализует федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов», а в 2020 году регион первым в России выступил с инициативой проведения подобных субботников. Они направлены на привлечение внимания к вопросам сохранения водоемов.

- Приглашаем всех, кому небезразлично будущее прекрасных рек и озер Южного Урала, принять активное участие в посткрещенских субботниках. Независимо от времени года, они являются центрами притяжения для тысяч южноуральцев. Без поддержки граждан, их активной позиции наша работа невозможна, - сказал министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

По традиции, волонтеры г. Озерска очистят место вокруг купели на озере Иртяш. Собранный мусор будет вывезен силами ООО «Спецсервис» на полигон ТКО в г. Кыштым.

Призываем позаботиться об окружающем мире!

Информация и фото Отдела охраны окружающей среды.