В регионе расширен перечень получателей соцподдержки при проведении газификации

Напомним, что в Челябинской области в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина разработан план социальной газификации с бесплатным подключением домовладений к газу до конца 2022 года. В частности, планируется, что в Озерском городском округе в этом году смогут подключиться к сетевому газу от новых газопроводов порядка 130 домовладений посёлка Метлино.
20 января глава региона провел совещание по вопросам реализации программы догазификации на территории области. Губернатор напомнил, что речь идет о населенных пунктах, где уже есть газ, но по разным причинам он не подведен к отдельным улицам или домам.
– Что особенно важно – догазификация будет сделана за счёт оператора, который определен правительством Российской Федерации, а не за счет потребителя, – уточнил Алексей Текслер. – Один из сдерживающих факторов – это вопрос приобретения внутридомового газового оборудования, оплата его подключения. Поэтому с прошлого года мы реализуем программу поддержки отдельных категорий наших жителей, которые в ней нуждаются. А с начала этого года приняли решение дополнить эти категории.
Качество реализации проекта во многом зависит от заинтересованности самих граждан. В ходе совещания губернатор обратился к жителям области с пожеланием активнее включаться в эту программу. Он отметил, что это позволит четко спланировать работу и максимальный объем сделать в ближайшие годы.
Подать заявку на участие в программе можно несколькими способами, в том числе, не выходя из дома – через портал Госуслуг, Единого оператора газификации СОЦГАЗ.РФ (https://connectgas.ru/). Кроме того, можно посетить офисы МФЦ.
Мера господдержки компенсируют затраты на покупку и установку газового оборудования в размере 60 тысяч рублей. В настоящее время в Челябинской области воспользоваться льготами на приобретение и установку газового оборудования могут:
- семьи с детьми-инвалидами и многодетные семьи, доход в которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума на человека, а также одиноко проживающие пенсионеры.
- инвалиды первой и второй групп со среднедушевым доходом, размер которого не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, являющиеся собственниками жилых помещений;
- совместно проживающие пенсионеры, достигшие 65 лет, которые (или один из которых) являются собственниками жилых помещений.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа