В регионе расширен перечень получателей соцподдержки при проведении газификации

14 января 2022 года в 12 часов 50 минут в г. Озерск на 5 километре автодороги Озерск – Новогорный, водитель, управляя автомобилем «Шевроле Клан», при совершении обгона в месте, где это разрешено, не выбрал безопасной скорости для движения транспортного средства Подробнее