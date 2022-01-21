На пике пятой волны коронавируса пожилых южноуральцев просят отказаться от встреч с родными

Во время пятой волны коронавируса, которая вызвана «омикроном», пожилые южноуральцы должны уйти на самоизоляцию и исключить контакты с родными. Об этом в пятницу, 21 января, во время брифинга по ковиду сообщила главный гериатр Челябинской области Татьяна Василенко.

По словам доктора, люди 60+ больше других рискуют столкнуться с тяжелым течением коронавируса. Это связано с тем, что многие пенсионеры имеют сопутствующие недуги, кроме того, в силу возраста у них снижен иммунитет.

«Любая интоксикация организма у пожилых может привести к повышенному давлению, к нарушению ритма сердца, к приступу стенокардии... Поэтому пенсионерам нужно беречься и соблюдать меры профилактики. А на пике пятой волны я советую исключить контакты с родными, особенно с детьми и теми членами семьи, которые работают, ходят в организованные коллективы»,

— говорит Татьяна Василенко.

Также доктор советует не игнорировать вакцинацию и ревакцинацию. По словам Василенко, прививку хорошо переносят даже люди преклонного возраста, которым больше 90 лет.

«Хронические болезни: сахарный диабет, онкология, хронические заболевания легких и другие недуги — не являются противопоказанием для вакцинации. Просто делать прививку нужно в период ремиссии и не во время химиотерапии»,

— напомнила Василенко.

Кстати, пожилым людям рекомендуют проходить ревакцинацию от ковида не «Спутником Лайт», а «Спутником V». Эта вакцина считается наиболее эффективной для защиты людей 60+.

https://www.1obl.ru/news/koronavirus/na-pike-pyatoy-volny-koronavirusa-pozhilykh-chelyabintsev-prosyat-otkazatsya-ot-vstrech-s-rodnymi/