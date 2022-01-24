2022-01-25YEKT10:00:00 | Новости Городские новости Глава округа поздравил с юбилеем председателя Совета ветеранов Сегодня Евгений Щербаков и председатель Собрания депутатов Сергей Гергенрейдер поздравили с 80-летием Ивана Гашева, к поздравлениям также присоединились и заместители главы. Юбиляра поблагодарили за активную жизненную позицию, вклад в общественную работу и энергию, которую он отдаёт ветеранскому движению.

25 января Ивану Ивановичу Гашеву исполнилось 80 лет. Жители Озерска знают его как честного, ответственного и принципиального человека, обладающего неуёмной энергией и чувством высокого долга. Глава округа выразил юбиляру искреннюю благодарность за вклад в развитие округа, пожелал счастья и благополучия, любви и заботы со стороны родных и близких.

– Вы прошли серьёзный трудовой путь, – обратился к имениннику Евгений Щербаков. – При этом вы всегда оставались человеком, который любит свой город, заинтересован в его развитии, любит людей – жителей Озерска. Вы всегда позитивно настроены, поэтому трудно согласиться с тем, что вам сегодня исполняется 80 лет. На самом деле это только цифра, вы всегда доброжелательны и отзывчивы, молоды душой. Я думаю, что мы ещё ни один год потрудимся вместе, и вы покажите нам пример жизнестойкости и оптимизма.



Вручая поздравительный адрес, глава также отметил, что жизненный путь Ивана Ивановича – пример служения интересам народа. Профессиональный опыт, компетентность и личные качества сформировали его высокий заслуженный авторитет среди горожан.

К поздравлениям присоединились председатель Собрания депутатов Сергей Гергенрейдер

и заместитель главы округа Ольга Уланова. От прекрасной половины коллектива она вручила юбиляру букет цветов, поблагодарила Ивана Ивановича за доброту, отзывчивость и поддержку. Иван Иванович в свою очередь поблагодарил руководителей органов местного самоуправления за поддержку ветеранских объединений, за понимание, за умение ценить опыт и активную гражданскую позицию старшего поколения озерчан.

– Для нас внимание и такое отношение – это стимул для работы. Ветеранское движение, Собрание депутатов и администрация все вместе, я надеюсь, мы работаем на общее дело, трудимся на благо жителей округа, стараемся принести пользу родному городу. Люди постоянно обращаются со своими проблемами, дают наказы, и мы стараемся помогать и поддерживать пенсионеров, – подчеркнул Иван Гашев.

Иван Иванович поделился воспоминаниями о своём детстве. Отец Ивана Ивановича погиб в январе 1942 года, защищая Москву. Несмотря на тяжелые послевоенные годы, своё детство Иван Иванович считает очень счастливым. Он рос с мамой – Анной Степановной и любимым дедушкой – Степаном Петровичем. Он рассказал, что время тогда было непростое и унывать было некогда, надо было учиться, работать и всегда стараться преодолевать все трудности. Именно это он считает залогом долголетия и бодрости, именно об этом часто говорит на встречах с молодёжью: не лениться и не расслабляться, заниматься делом, поменьше обращать внимание на неурядицы, уметь радоваться жизни.

Важно напомнить, что Иван Иванович Гашев приехал в Озерск в 1959 году из Курганской области, после 10 класса. Окончив техническое училище, попал на завод. 40 лет жизни он отдал химкомбинату «Маяк». За его плечами опыт депутатской работы в городском Совете народных депутатов трех созывов. Обязанности председателя Совета ветеранов он выполняет более 12 лет, на эту должность его избрали в 2009 году. В 2015 году решением Собрания депутатов за заслуги перед населением городского округа, большой вклад в его социальное развитие Ивану Гашеву было присвоено звание «Почетный гражданин Озёрского городского округа».



Информация предоставлена: 25 январяисполнилось 80 лет. Жители Озерска знают его как честного, ответственного и принципиального человека, обладающего неуёмной энергией и чувством высокого долга. Глава округа выразил юбиляру искреннюю благодарность за вклад в развитие округа, пожелал счастья и благополучия, любви и заботы со стороны родных и близких., – обратился к именинникуВручая поздравительный адрес, глава также отметил, что жизненный путь Ивана Ивановича – пример служения интересам народа. Профессиональный опыт, компетентность и личные качества сформировали его высокий заслуженный авторитет среди горожан.К поздравлениям присоединились председатель Собрания депутатови заместитель главы округа. От прекрасной половины коллектива она вручила юбиляру букет цветов, поблагодарила Ивана Ивановича за доброту, отзывчивость и поддержку. Иван Иванович в свою очередь поблагодарил руководителей органов местного самоуправления за поддержку ветеранских объединений, за понимание, за умение ценить опыт и активную гражданскую позицию старшего поколения озерчан.подчеркнулподелился воспоминаниямио своём детстве. Отец Ивана Ивановича погиб в январе 1942 года, защищая Москву. Несмотря на тяжелые послевоенные годы, своё детство Иван Иванович считает очень счастливым. Он рос с мамой – Анной Степановной и любимым дедушкой – Степаном Петровичем. Он рассказал, что время тогда было непростое и унывать было некогда, надо было учиться, работать и всегда стараться преодолевать все трудности. Именно это он считает залогом долголетия и бодрости, именно об этом часто говорит на встречах с молодёжью: не лениться и не расслабляться, заниматься делом, поменьше обращать внимание на неурядицы, уметь радоваться жизни.Важно напомнить, чтоприехал в Озерск в 1959 году из Курганской области, после 10 классаОкончив техническое училище, попал на завод. 40 лет жизни он отдал химкомбинату «Маяк». За его плечами опыт депутатской работы в городском Совете народных депутатов трех созывов. Обязанности председателя Совета ветеранов он выполняет более 12 лет, на эту должность его избрали в 2009 году. В 2015 году решением Собрания депутатов за заслуги перед населением городского округа, большой вклад в его социальное развитиебыло присвоено звание «Почетный гражданин Озёрского городского округа».Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2022-01-25YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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