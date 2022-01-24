Глава округа поздравил с юбилеем председателя Совета ветеранов

25 января Ивану Ивановичу Гашеву исполнилось 80 лет. Жители Озерска знают его как честного, ответственного и принципиального человека, обладающего неуёмной энергией и чувством высокого долга. Глава округа выразил юбиляру искреннюю благодарность за вклад в развитие округа, пожелал счастья и благополучия, любви и заботы со стороны родных и близких.
– Вы прошли серьёзный трудовой путь, – обратился к имениннику Евгений Щербаков. – При этом вы всегда оставались человеком, который любит свой город, заинтересован в его развитии, любит людей – жителей Озерска. Вы всегда позитивно настроены, поэтому трудно согласиться с тем, что вам сегодня исполняется 80 лет. На самом деле это только цифра, вы всегда доброжелательны и отзывчивы, молоды душой. Я думаю, что мы ещё ни один год потрудимся вместе, и вы покажите нам пример жизнестойкости и оптимизма.
Вручая поздравительный адрес, глава также отметил, что жизненный путь Ивана Ивановича – пример служения интересам народа. Профессиональный опыт, компетентность и личные качества сформировали его высокий заслуженный авторитет среди горожан.
К поздравлениям присоединились председатель Собрания депутатов Сергей Гергенрейдер
и заместитель главы округа Ольга Уланова. От прекрасной половины коллектива она вручила юбиляру букет цветов, поблагодарила Ивана Ивановича за доброту, отзывчивость и поддержку. Иван Иванович в свою очередь поблагодарил руководителей органов местного самоуправления за поддержку ветеранских объединений, за понимание, за умение ценить опыт и активную гражданскую позицию старшего поколения озерчан.
– Для нас внимание и такое отношение – это стимул для работы. Ветеранское движение, Собрание депутатов и администрация все вместе, я надеюсь, мы работаем на общее дело, трудимся на благо жителей округа, стараемся принести пользу родному городу. Люди постоянно обращаются со своими проблемами, дают наказы, и мы стараемся помогать и поддерживать пенсионеров, – подчеркнул Иван Гашев.
Иван Иванович поделился воспоминаниями о своём детстве. Отец Ивана Ивановича погиб в январе 1942 года, защищая Москву. Несмотря на тяжелые послевоенные годы, своё детство Иван Иванович считает очень счастливым. Он рос с мамой – Анной Степановной и любимым дедушкой – Степаном Петровичем. Он рассказал, что время тогда было непростое и унывать было некогда, надо было учиться, работать и всегда стараться преодолевать все трудности. Именно это он считает залогом долголетия и бодрости, именно об этом часто говорит на встречах с молодёжью: не лениться и не расслабляться, заниматься делом, поменьше обращать внимание на неурядицы, уметь радоваться жизни.
Важно напомнить, что Иван Иванович Гашев приехал в Озерск в 1959 году из Курганской области, после 10 класса. Окончив техническое училище, попал на завод. 40 лет жизни он отдал химкомбинату «Маяк». За его плечами опыт депутатской работы в городском Совете народных депутатов трех созывов. Обязанности председателя Совета ветеранов он выполняет более 12 лет, на эту должность его избрали в 2009 году. В 2015 году решением Собрания депутатов за заслуги перед населением городского округа, большой вклад в его социальное развитие Ивану Гашеву было присвоено звание «Почетный гражданин Озёрского городского округа».
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа