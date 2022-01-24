Если у вас появились острые признаки ОРВИ

В случае острых признаков ОРВИ и подозрения на коронавирус озерчане могут записаться на прием по телефону колл-центра 2-03-03 в случае, если посетить врача самостоятельно позволяет самочувствие. В назначенное время будет оказана медицинская помощь и при необходимости взят ПЦР-тест.

При направлении на ПЦР-тестирование с собой нужно иметь паспорт и СНИЛС.

Уведомление о готовности ПЦР-теста появится в личном кабинете на Госуслуги. На портале представлены сведения о результатах исследований и иммунизации COVID-19, которые включают в себя: результат ПЦР, наличие антител, диагноз, сведения о сертификате вакцинации.

Информация Клинической больницы № 71

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/49709/