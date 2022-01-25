Об эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции COVID-19 и мерах для ограничения распространения заболевания

Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19, как в мире, так на территории Российской Федерации остается напряженной.

В мире на фоне распространение штамма «омикрон» фиксируются рекордные темпы прироста заболеваемости.

По данным, полученным 25 января 2022 года, за последние сутки в России выявлено 65109 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, умерло 655 человек за сутки. Обращаем ваше внимание на то, что выявлена тенденция: в последние дни из всех ежедневно регистрируемых случаев около 54% заболевших составляют дети от 7 до 12 лет.

Более 60% выделенных образцов коронавируса в России относятся к варианту «омикрон».

Первые случаи «омикрона» в России выявили в начале декабря прошлого года. К 25 января зарегистрировано 4508 случаев, в 72 регионах России.

В Озёрском городском округе с начала пандемии и по состоянию на 12-00 25 января 2022 года выявлено 12085 случаев заболевания COVID-19.

В настоящее время в округе ситуация по заболеваемости остается неблагополучной. Ежедневно регистрируется от 30 до 50 случаев заболевания, отмечаются предпосылки к дальнейшему активному росту заболеваемости. Еженедельный прирост составляет порядка 20%.

Специфичных симптомов, по которым можно опознать «омикрон» или отличить его от других вариантов, нет. Контагиозность (свойство инфекционных болезней передаваться от больных организмов здоровым) этого штамма выше, чем у других. Один человек, инфицированный "омикроном", способен заразить восемь – девять человек. Сокращается и инкубационный период заболевания – до 1-2 дней.

Самым надёжным методом профилактики, по – прежнему, остается вакцинация. Именно вакцинация защищает Вас от тяжелого течения заболевания и необратимых последствий. Вакцинация против новой коронавирусной инфекции входит в Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

Вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) по эпидемическим показаниям необходимо проводить:

· через 6 месяцев после предыдущей вакцинации,

· после перенесенного заболевания в связи с постепенным угасанием иммунного ответа, через 6 месяцев после выздоровления (от даты выздоровления).

Для сдерживания эпидемической ситуации необходим коллективный иммунитет – не менее 80% населения. Обращаем внимание, что, по мнению ученых, у 100% ревакцинированных людей сохраняется вируснейтрализующая активность.

В ФГБУЗ «Клиническая больница № 71» ФМБА России в наличии имеются вакцины «Гам-Ковид Вак», «ЭпиВакКорона» и «Спутник Лайт».

Межрегиональное управление № 71 ФМБА России в условиях неблагополучной эпидемической ситуации, напоминает:

- Сократите время пребывания в общественных местах и общественном транспорте.

- Всегда пользуйтесь маской в общественных местах скопления людей, транспорте.

- Регулярно тщательно мойте руки с мылом, применяйте антисептики, промывайте полость носа, особенно после улицы и общественных мест, транспорта.

- Регулярно проветривайте помещение и делайте влажную уборку в помещении, в котором находитесь.

- При появлении признаков ОРВИ, останьтесь дома и обратитесь за медицинской помощью, постарайтесь меньше контактировать с членами семьи.

- Проведите текущую дезинфекцию в помещениях с применением средств, эффективных в отношении вирусных инфекций.

Особенно обращаемся к родителям: в связи с ростом заболеваемости COVID-19 среди детей, Уважаемые Родители, ни в коем случае не отправляйте детей с признаками ОРВИ в детский сад, школу, на дополнительные занятия, мероприятия. Оставьте ребенка дома, обратитесь к врачу.

Своевременная изоляция заболевшего ребенка и своевременное начало лечения позволит Вашему ребенку перенести заболевание легче и защитит других детей в коллективе!

Информация МРУ № 71

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/49720/