Жительница Озерска, желая вложить деньги в инвестиции лишилась более 1, 7 миллиона рублей

Жительница Озерска, желая вложить деньги в инвестиции, лишилась более 1 700 000 рублей.

Сотрудникам полиции заявительница пояснила, что ее внимание в сети Интернет привлек сайт биржи, на котором была представлена информация об инвестировании средств. 66-летняя озерчанка оставила заявку, и спустя некоторое время с ней связался менеджер торговой платформы. Неизвестный в ходе беседы убедил потерпевшую инвестировать средства. Заявительница, надеясь быстро получить многократную прибыль, переводила кредитные средства на счета злоумышленника.

Стоит отметить, что при переводе денег, сотрудники банка предупреждали женщину об участившихся случаях мошенничества, но подозрений, что ее могут обманывать, у пенсионерки не было, так как ранее она уже имела опыт взаимодействия с биржей. Однако, когда озерчанка решила вывести деньги для погашения задолженностей перед финансовыми учреждениями, общение менеджера с ней прекратилось, и она поняла, что связалась с мошенниками. В общей сложности сумма ущерба составила более 1,7 миллиона рублей. После этого женщина обратилась в полицию.

Следственным отделом Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.