Сегодня День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Блокада Ленинграда длилась 872 дня. Эта дата считается в стране Днём воинской славы.

Блокада Ленинграда в ходе Великой Отечественной войны проводилась немецкими войсками с 8 сентября 1941-го года по 27 января 1944-го. Отрезанными от помощи оказалось более двух с половиной миллиона жителей, в том числе 400 тысяч детей.

Запасов продовольствия и топлива не хватало. Начавшийся голод, усугублённый бомбежками, проблемами с отоплением и параличом транспорта, привёл к сотням тысяч смертей среди жителей.

Но ленинградцы продолжали трудиться- работали административные и детские учреждения, типографии, поликлиники, театры, продолжали работу учёные. Подростки работали на заводах, заменив отцов, ушедших на фронт. 27 января 1944 года советские войска полностью сняли фашистскую блокаду города.

В ознаменование окончательного снятия блокады в Ленинграде был дан праздничный салют. Более 350 тысяч солдат и офицеров Ленинградского фронта были представлены к различным орденам и медалям. 226 защитников города стали Героями Советского Союза. За стойкость, мужество и невиданный героизм в дни блокады город был награжден Орденом Ленина и получил почетное звание «Город-герой Ленинград».

https://www.cheltv.ru/segodnya-den-polnogo-osvobozhdeniya-leningrada/