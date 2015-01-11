В Озерске прошла акция «Посткрещенская купель»

26 января в рамках всероссийской акции по сохранению водных ресурсов «Вода России» сотрудники Отдела охраны окружающей среды администрации округа, волонтеры городской организации «СМИК» и ученики школы № 38 собрались на берегу Иртяша, в месте, где была организована Крещенская купель.

К большому удивлению участников акции они не обнаружили у проруби мусора, который намеревались собрать. Ледовая площадка и береговая зона были чистыми.

- В прошлые годы во время акции мы с ребятами собирали по несколько мешков разного мусора: начиная с картона до оставленных вещей. В этом году все чисто. Это очень приятно. Мы думаем, что жители нашего города становятся более ответственными. Ведь жить в чистом городе приятно, - поделилась своими впечатлениями Ольга Потеряева, руководитель «СМИК».

Муниципальные экологи провели для участников акции викторину на тему сохранения водных ресурсов, по итогам викторины вручили призы.

- Акция несет в себе просветительскую идею - привлечь жителей к вопросам сохранения питьевых ресурсов, научить молодое поколение беречь природное богатство. Привить, казалось бы, простые экопривычки: не оставлять и не забывать вещи, убрать за собой все, что принес. Именно эти маленькие шаги – вклад в большое дело, - оценила значение мероприятия сотрудник Отдела охраны окружающей среды Мария Козловская.

Администрация округа выражает благодарность участникам и жителям города за стремление сделать наш мир чище и лучше.

Информация и фото Отдела охраны окружающей среды.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/49737/