Главу Снежинска обвинили в халатности на 8 млн. руб.

Следственное управление СК по Челябинской области предъявило обвинение в халатности главе Снежинска Игорю Сапрыкину.
По версии следствия, в 2020 году градоначальник незаконно разрешил арендатору земли для строительства яхт-клуба вырубку деревьев, отнесенных к категории защитных лесов. В результате это привело к ущербу на сумму более 8 млн рублей.
Преступление выявили сотрудниками регионального УФСБ, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела. Его расследование продолжается.
https://dostup1.ru/society/Glavu-goroda-v-Chelyabinskoy-oblasti-obvinili-v-halatnosti-na-8-mln_146058.html