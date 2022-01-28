Зимние антиковидные: власти Китая усиливают меры безопасности на Олимпиаде-2022

Через неделю в Пекине состоится торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр. Организаторы предпринимают беспрецедентные меры безопасности в условиях пандемии.

Настолько жесткие и строгие, что сама возможность принять в них участие, а не борьба за медали становится для спортсменов главным испытанием.

Олимпиада без зрителей

Еще задолго до того, как «омикрон» начал накрывать волнами израненное ковидом мировое сообщество, было стойкое ощущение и понимание того, что Оргкомитет Пекина-2022 справится с поставленной задачей и «проведет самые масштабные и безопасные Игры современности». Хотя бы потому, что в Китае менталитет у людей другой — местные готовы в лепешку расшибиться, но выполнить важную государственную задачу. Да и сами китайцы по своей сути — народ исполнительный, дружный и даже послушный. Вряд ли есть смысл приводить многочисленные примеры того, как в Поднебесной успешно боролись с пандемией и восхищали мир своей дисциплинированностью.

И еще тогда было стойкое убеждение в том, что несмотря на все проблемы с ковидными ограничениями, эти Олимпийские игры превратятся в большой спортивный праздник со всеми необходимыми для этого атрибутами — выступлением лучших атлетов, безупречной организацией и зрителями, создающими эту непередаваемую атмосферу олимпийских состязаний.

Однако чем ближе Игры, тем решительней менялся тон высказываний и официальная информация от Оргкомитета Пекина-2022 в СМИ. Теперь уже ясно точно: эта Олимпиада пройдет без зрителей — пускать на соревнования будут только «местных жителей определенных категорий».

...с двойным «мыльным пузырем»

На протяжении последних двух лет Китай был практически полностью закрыт от внешнего мира. И не сидел сложа руки, а готовился. Когда Япония переносила Олимпиаду в Токио из-за пандемии, власти КНР раз за разом повторяли: подготовка к Играм в Пекине ведется по графику — соревнования пройдут в срок. Тем более что МОК в этом Оргкомитет только поддерживал. Операционный директор Международного олимпийского комитета Пьер Дюкре в декабре прошлого года заявил, что в Пекине будут действовать более строгие антиковидные меры, чем в Токио.

«По сравнению с токийской Олимпиадой есть несколько важных отличий. Во-первых, для допуска к так называемой „замкнутой системе“ теперь необходимо быть полностью вакцинированным. Во-вторых, здесь каждый участник будет проходить ПЦР-тестирование ежедневно. Как вы помните, в Токио это правило действовало только в отношении спортсменов в Олимпийской деревне и людей из их окружения, но не каждого. Если сравнивать с Токио, то наиболее важным отличием является то, что замкнутая система будет полностью отрезана от внешнего мира»,

— сообщил журналистам на одном из брифингов Пьер Дюкре.

Не изменило позицию Китая и появление «омикрона». Вариант переноса сроков Олимпиады не рассматривался в принципе. Мол, Китай примет строжайшие меры предосторожности, но Игры проведет. И это логично — еще весной 2020 года власти КНР заявили о победе над коронавирусом и о том, что им удалось взять под контроль ситуацию с распространением вируса внутри страны. Поэтому проведение Игр в срок станет для Китая возможностью доказать, что его заявления «о победе» не голословны, а меры в борьбе с COVID-19 действительно эффективны.

...и строгими мерами антиковидных мер

Накануне МОК распространил официальный плейбук Игр. Его должны прочесть все, кто так или иначе связан с участием в Олимпиаде-2022 или с ее проведением. Так вот, в этом плейбуке содержится 69 страниц — и почти весь объем занимают правила по коронавирусу. Некоторые из них знаем и мы с вами (ношение маски, соблюдение социальной дистанции, обработка рук санитайзером и т. п.), не будем на них останавливаться. А вот беспрецедентные меры при организации крупных спортивных мероприятий обращают на себя внимание.

Так, полный курс вакцинации от коронавируса спортсмены должны пройти минимум за 14 дней до вылета в Китай, скачать приложение My 2022, в которое загрузить сертификат о вакцинации и затем ежедневно (!) сообщать о состоянии здоровья. Сюда же нужно загружать результаты ПЦР-тестов. Кроме того, сдать два ПЦР-теста с интервалом в одни сутки за 96 часов до вылета в столицу Олимпиады. Причем, сдавать тесты можно только в местах, одобренных посольством Китая в конкретной стране. Тест показал положительный результат — о билетах в Пекин можно забыть.

После получения результатов тестов необходимо оформить два QR-кода в приложении и дождаться, пока их одобрят организаторы. Уже по прилету в Пекин нужно сдать еще один ПЦР-тест в аэропорту. И это еще не все. Во время проведения Олимпиады эти тесты нужно сдавать каждый день, загружать результаты в уже упомянутое приложение.

Уже в самом Пекине все участники Олимпиады расселяются в системе закрытого «пузыря». Здесь вроде бы ничего нового, этот метод используется на соревнованиях уже не первый год. Главное отличие — в Пекине создают так называемый «двойной пузырь» — внутренний и внешний. В первый пускают спортсменов, тренеров и персонал, во второй — всех остальных. И выбраться из этой «замкнутой системы», будьте уверены, не удастся никому. Помните, случай на летних Играх-2020 в Токио, когда несколько спортсменов из команды Азербайджана были лишены аккредитаций за то, что были обнаружены за пределами олимпийской деревни? Не приходится сомневаться в том, что в Пекине такой ситуации не может возникнуть в принципе.

Доходит до смешного. На объекты спортсменов будет возить специальный трансфер (пользоваться другим транспортом запрещено). Власти Пекина предупредили местных жителей, что в случае аварии олимпийского шаттла или какого-то другого несчастного случая помогать спортсменам запрещено. Мол, контактировать с людьми из другого круга запрещено — нарушается сама работа системы «мыльного пузыря».

Подарок на главный праздник в году — спортивные соревнования

После всего вышеперечисленного можете себе представить, в каких условиях придется жить в олимпийской деревне спортсменам? Да, вы можете сказать — им не привыкать, у них режим дня расписан на здоровый сон и тренировки. И несколько дней заточения в олимпийской деревне можно перетерпеть. Отчасти это так, но вы представьте в каком сложном эмоциональном и психологическом состоянии они там будут находиться. Самое страшное для них, не дай бог, сдать положительный тест на ковид и лишить себя возможности принять участия в главных стартах в карьере.

Многих из них, в том числе звезд мирового спорта, мы на этой Олимпиаде не увидим. Несмотря на все предпринятые меры, неоднократно в СМИ появляется информация о сдаче положительных ПЦР-тестов у представителей разных команд. И самое грустное и печальное заключается в том, что это не прекращающийся процесс. Каждый новый день мы будем узнавать о том, что кого-то постигла грустная участь и в соревнованиях не смогут принять все сильнейшие.

В Пекине между тем готовятся к главному празднику — Новому году по лунному календарю. С 31 января по 6 февраля китайцы уйдут на каникулы, деловая жизнь в стране остановится, освободим место новостям спорта.

Государство почти семь лет готовилось к Олимпиаде и намеренно сделать из нее праздник. Оно предприняло, кажется, все для того, чтобы не омрачить его новой вспышкой коронавируса. Но можно ли после этих «драконовских» мер считать победой олимпийского движения над пандемией? Скорее все-таки да, чем нет. Но точный утвердительный ответ на этот вопрос мы сможем получить только после окончания Игр-2022. Хотелось бы верить, что олимпийские состязания сильнейших атлетов мира не будут омрачать сданные им положительные тесты на ковид.

https://www.1obl.ru/news/sport/zimnie-antikovidnye-vlasti-kitaya-usilivayut-mery-po-obespecheniyu-bezopasnosti-na-olimpiade-2022/