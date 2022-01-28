ДТП у Столовой №1

По факту происшествия, произошедшего 26 января 2022 года, около 11 часов 50 минут, в городе Озерск, на нерегулируемом перекрестке ул. Матросова с пр. Ленина с участием автобуса «HYUNDAI» и пешеходом - женщиной, 1957 года рождения, в результате которого женщина получила телесные повреждения, сотрудниками Госавтоинспекции проведен разбор данной ситуации.

Установлено, что женщина получила телесные повреждения, в результате падения, так как поскользнулась и упала. Наезда на пешехода не было.

Начальник ОГИБДД А.В. Поцелуйко