Новости недели с Александрой Лебедевой (31.01.2022 г.)

Еженедельный выпуск "Новостей", где мы подводим итоги, рассказываем о самом главном и интересном!

-На минувшей неделе в Челябинской области был отмечен рекордный прирост числа ковидных больных. А какова сейчас обстановка в Озёрском городском округе?

Интервью с заведующей Городской поликлиникой №1 Ириной Викторовной Егоровой.

-Как COVID-19 сказывается на работе театра «Наш дом».

-В Озёрском городском округе закрываются ледовые городки.

-В Озёрске прошел отборочный тур Чемпионата мира по чтению вслух на русском языке "Открой рот!". Кто представит наш округ в следующем туре в Екатеринбурге?

- Мода на Тик Ток – удел не только не молодёжи, но и крупных предприятий, например, таких как, градообразующее предприятие Озёрска.